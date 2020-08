Zamieszki w Malmö po profanacji Koranu. „Płonące auta i barykady” [VIDEO]

Zamieszki wybuchły natychmiast w imigranckiej dzielnicy Rosengrad 28 sierpnia w piątek wieczorem. Były fajerwerki, świece dymne, płonące auta i opony oraz barykady. W ruch poszły także butelki i kamienie, którymi obrzucono policję.

Wcześniej po południu w Malmoe odbyła się niewielka manifestacja partii Stram Kurs. Policja zatrzymała kilka osób, bo nie wydała zgody na jej przeprowadzenie. Lider tej partii Rasmus Paludan został odesłany z granicy i otrzymał dwuletni zakaz wjazdu do Szwecji.

Zakaz demonstracji uzasadniono groźbą „mowy nienawiści wobec mniejszości religijnej” i brakiem możliwości zapewnienia takiej manifestacji bezpieczeństwa. Jednak mała grupa zwolenników tej partii w Malmoe się zebrała i Koran sprofanowala. Stram Kurs w ostatnich wyborach parlamentarnych w Danii otrzymała tylko 1,8 proc. głosów. Jej szef Paludan w czerwcu został skazany w Danii na trzy miesiące więzienia za „rasistowskie wypowiedzi”.

Wieczorem muzułmanie zademonstrowali swój „gniew”. Według lokalnych mediów, pierwsze incydenty wybuchły wczesnym wieczorem, a do eskalacji zamieszek doszło około godziny 21. W tym przypadku nie ma informacji, by szwedzka policja kogokolwiek zatrzymała.

Rasmus Paludan zareagował na Facebooku: „Wróciłem z 2-letnim zakazem wjazdu do Szwecji. Jednak gwałciciele i mordercy są tam zawsze mile widziani!”.

Tutaj manifestacja w mieście inspirowana z Danii:

Swedish police are now arresting people for playing soccer with the Quran. Sharia and blasphemy laws in place.

Danish citizen Rasmus Paludan has received a 2yr entry ban due to his threats on burning a Quran…

Islamic State of Swedenpic.twitter.com/4Hh3X26Hl9

