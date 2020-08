Ataki na kościoły, cmentarze, pomniki i kapliczki! Francuski antyklerykalizm nie ma końca

Ataki na kościoły, cmentarze, pomniki, kapliczki, dźwięk dzwonów, nawet na zwierające symbole chrześcijańskie herby miast to francuska codzienność. Teraz zaatakowano katolicką księgarnię w II dzielnicy Lyonu.

Na księgarni wymalowano hasła o „sekcie” i tym, że „Bóg nie istnieje”. To tylko te łagodniejsze treści… Witryna księgarni katolickiej CLC została zdewastowana. Co prawda, prefekt Rodanu „z największą stanowczością” potępił te antychrześcijańskie czyny”, ale nie zmienia to faktu, że większość tego typu czynów pozostaje bezkarna.

#Lyon : de nombreux tags anti-chrétiens découverts ce matin sur une librairie chrétienne du quai Tilsitt. « Ça arrive tous les mois environ, mais pas à ce point » indique le personnel du commerce. Une plainte a été déposée @lyonmag pic.twitter.com/XDgYrnP8Tc — Julien Damboise (@JDANDOU) August 29, 2020

W sobotę 29 sierpnia, odkryto napisy na witrynie księgarni CLC. Można na niej było zobaczyć krzyż, na którym ukrzyżowano Jezusa z wulgarnym podpisem itp. zniewagi.

Personel księgarni twierdzi, że podobne dewastacje, choć nie tak wulgarne, zdarzają się im mniej więcej co miesiąc. Zgłosili też skargę na policji. Działania przeciw wszystkiemu, co symbolizuje chrześcijaństwo niestety nie maleją…

La librairie chrétienne CLC recouverte de tags à Lyon. Le personnel a confié au quotidien régional : « Ça arrive tous les mois environ, mais pas à ce point… »https://t.co/LIrnWjaozV via @Valeurs — Gogui le Résistant (@Gogui_Resistant) August 30, 2020

Źródło: VA/ RTL