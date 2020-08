Donald Trump jedzie do Kenoshy po zamieszkach na tle rasowym [WIDEO] Nowa ofiara w Portland

Prezydent ma w mieście spotkać się z funkcjonariuszami organów prawa i ocenić szkody powstałe podczas zamieszek. W położonej między Chicago i Milwaukee Kenosha tłum rozbijał szyby w sklepach oraz podpalał samochody. Próbowano też podpalić gmach sądu. By zapewnić bezpieczeństwo do miasta na prośbę lokalnych władz skierowano oddziały Gwardii Narodowej.

W sprawie postrzelenia Blake’a trwa śledztwo departamentu sprawiedliwości stanu Wisconsin. Funkcjonariusze, którzy obecni byli przy postrzeleniu Jacoba Blake’a, zostali tymczasowo odsunięci od służby.

Podczas zamieszek, w nocy na środę 17-letni Kyle Rittenhouse zastrzelił dwoje ludzi. Jego adwokaci twierdzą, że zrobił to w obronie własnej, zaatakowany przez tłum. Rittenhouse został zatrzymany w sąsiednim Illinois i przebywa w zakładzie karnym dla nieletnich.

Według dziennika „The Hill”, lokalny właściciel salonu samochodowego poprosił nastolatka i jego przyjaciela o ochronę firmy w trakcie protestów, ponieważ poniósł wcześniej straty. „Na odgłos wystrzału za jego plecami, Kyle odwrócił się i natychmiast stanął w obliczu napastnika, który rzucił się w jego stronę i chciał mu wyrwać karabin. (…) Aby się obronić zareagował natychmiast, i słusznie, strzelając i trafiając w napastnika” – twierdzą adwokaci nastolatka.

W mediach społecznościowych pojawiła się duża liczba filmików, która pokazuje ostrość zajść w Kenoshy i liczne sceny przemocy:

KENOSHA: #BLM rioters burned down the youth correctional facility with the help of black bloc Antifa

This is one of several building destroyed by arsonists in the area

#KenoshaRiots pic.twitter.com/OAEGkV5fVe

— ELIJAH RIOT (@ElijahSchaffer) August 25, 2020