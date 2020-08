Miliony na prezydenta, Sejm, Senat i IPN. Rządzący chcą dodatkowych pieniędzy

Kancelaria Prezydenta chce dodatkowych 6 mln złotych z budżetu. Więcej pieniędzy chce też Senat i Sejm.

Kryzys władzy nie dotyczy. Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy chce dostać 6 mln złotych więcej z budżetu na działalność w przyszłym roku. Jednak o dodatkowe środki walczą też inni.

Kancelaria Senatu chce 18,6 mln złotych. Powód? Władza tłumaczy się, że koszty rosną na skutek… reform rządu.

Tabloid „Fakt” ujawnił zapisy z projektu budżetu na przyszły rok. O ile szarzy urzędnicy czy nauczyciele na podwyżki nie mają co liczyć, to wierchuszka władzy szykuje się na mocny skok na państwowe pieniądze.

Największą podwyżkę zażyczyła sobie Państwowa Inspekcja Pracy. Do PIP ma trafić dodatkowe 24 miliony złotych.

Po otrzymaniu tego „skromnego” dodatku roczny budżet tej instytucji wzrośnie do… 386 mln złotych. Z kolei Senat, który jest drugi pod względem wysokości planowanej podwyżki, swój wniosek tłumaczy tym, że Sejm zmniejszył budżet Kancelarii Senatu na 2020 roku o 119 mln 320 tys. złotych.

Trzecia najwyższa podwyżka ma trafić do Sądu Najwyższego. Wyniesie 17 mln złotych (wzrost do 181,5 mln złotych).

6 mln złotych dla Kancelarii Prezydenta jest uzasadnione podwyżkami dla urzędników, które z mocą wsteczna obowiązują od stycznia br. Niemałą rolę odgrywają też Pracownicze Plany Kapitałowe wprowadzone przez rząd PiS.

– Urzędnicy, którzy zdecydują się dodatkowo odkładać na emeryturę, będą dokonywać wpłat ze swoich pensji. Program zakłada także udział pracodawcy, który także musi dokonywać wpłat do PPK. Koszt wprowadzenia PPK tylko dla Kancelarii Sejmu oznacza wydatki wyższe o 2,7 mln zł, dla Kancelarii Senatu – o niemal milion złotych – wyjaśnia „Fakt”.

Na nowe emerytury dla posłów, senatorów i urzędników zrzucą się normalnie pracujący Polacy.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich trafi dodatkowe 15,3 mln złotych (łączny budżet 60,5 mln złotych), do Najwyższej Izby Kontroli 9,6 mln złotych (łącznie 313,5 mln złotych). Natomiast do Naczelnego Sądu Administracyjnego trafi dodatkowe 9 mln złotych (605 mln złotych), a do Instytutu Pamięci Narodowej 7,2 mln złotych (412,4 mln złotych).

Źródło: Fakt