Novak Djoković mówi stop postępom równości w tenisie. Popularny tenisista zakłada własną organizację bez kobiet

Sfrustrowani brakiem wpływu na działania ATP (Association of Tennis Professionals), Novak Djokovic i Kandyjczyk Vasek Pospisil ogłosili, że utworzą nową organizację, poza jej strukturami. Obydwaj zrezygnowali z udziału w radzie zawodników.

Frustracja graczy jest spowodowana nieuczciwym ich zdaniem podziałem pieniędzy z turniejów. Chodzi zwłaszcza o „równościowe” działania ATP i faworyzowanie wynagrodzenia niewiast, kosztem mężczyzn. W rzeczywistości kobiecy tenis generuje tylko małą część zysków w tej dyscyplinie.

Problem jest poważny, bo Djokovic to najwyżej notowany tenisista i do tej pory przewodniczący tzw. rady zawodników. Wsparli go podobno m.in. John Isner, najwyżej sklasyfikowany w rankingu Amerykanin i reprezentujący Kanadę Pospisil (92 miejsce). Ten ostatni ogłosił decyzję o rezygnacji z udziału w radzie zawodników na Twitterze.

Pospisil napisał, że w obecnej strukturze męskiego tenisa jest bardzo trudno, jeśli nie niemożliwe, mieć jakikolwiek znaczący wpływ na ważne decyzje podejmowane przez ATP.

Pomysłem Djokovica jest Stowarzyszenie Zawodowych Tenisistów, które miałoby reprezentować singlistów z pierwszej 500 rankingu i deblistów z pierwszej 200. Nie wiadomo, czy ta grupa chce negocjować zbiorowo wynagrodzenie, tak jak związki zawodowe zawodników w innych dyscyplinach. W przeciwieństwie do lig w rodzaju NFL, Major League Baseball, czy NBA, tenisiści grają indywidualnie.

ATP założona w 1972 roku miała na celu ochronę interesów tenisistów zawodowców. Teraz jest krytykowana za swoje eksperymenty i okrawanie kawałka tortu tenisistów. Celem nowego stowarzyszenia PTPA (Professional Tennis Players Association) nie ma być jednak zastąpienie ATP, ale zapewnienie zawodnikom większej samorządności.

To już jednak inicjacja rozłamu. Z nowego związku wykluczono także kobiety. Stało się to przyczyną dalszych sporów i dyskusji. Turnieje ATP wciąż przynoszą więcej dochodów, niż turnieje WTA. Wyłączywszy Wielkie Szlemy i Finał WTA Tour, nie ma równości płac. Oferta tenisa męskiego jest jednak znacznie bardziej ceniona przez sponsorów i stacje telewizyjne. Dlatego zawodnicy zgłaszający akces do PTPA, nie zamierzają się dzielić po równo z niewiastami.

Djokovic nie ma jednak poparcia wszystkich zawodników. Wyłamują się tu np. takie gwiazdy tenisa jak Roger Federer, czy Rafael Nadal. Razem z czterema innymi członkami rady graczy ATP, Federer i Nadal napisali list wzywający tenisistów do ostrożności i nie zapisywania się do nowego stowarzyszenia.

„Nowe stowarzyszenie graczy nie może współistnieć z ATP” – dodali. Zdaje się, że tenis czekają w najbliższym czasie spore zawirowania.

