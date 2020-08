Nowym przywódcą Mali został pułkownik Assimi Goïta

Publikacja tego postanowienia była zaskoczeniem. Zwłaszcza, że nastąpiła w przeddzień szczytu Wspólnoty Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS), który ma się zająć także Mali. Ecowacs wezwało już wojsko do jak najszybszego przekazania władzy cywilom.

Wyznaczenie płk. Goïty na szefa państwa pokazuje, że wojsko szybko oddać władzy, pomimo międzynarodowych nacisków, nie zamierza.

Rzecznik junty pułkownik Ismaël Wagué potwierdził, że za publikacją w Dzienniku Urzędowym stoi decyzja armii. Powołał się na „próżnię instytucjonalną”, brak rządu i zawieszenie parlamentu. Dalej stwierdził, że „aby zapewnić ciągłość państwa, trzeba było wyznaczyć jego przywódcę”. Umożliwia to objęcie władzy przez Przewodniczącego Rady Narodowej, która ma przygotować transformację.

Rzecznik nawiązał tu do wojskowego Narodowego Komitetu Ocalenia Ludu (CNSP). Nowy akt prawny zatwierdza jej działalność jako organu rządowego. Ustawa przewiduje, że prezes CNSP „pełni funkcję głowy państwa” i „ucieleśnia jedność narodową”, a także jest „gwarantem narodowej niezależności, integralności terytorialnej i poszanowania umów międzynarodowych”.

Na dłuższą obecność armii przy władzy, wskazuje także fakt, że rządząca junta odroczyła zaplanowane na sobotę 29 sierpnia spotkanie konsultacyjne z malijskimi organizacjami politycznymi i obywatelskimi w sprawie przekazania władzy cywilom.

🇲🇱 W Mali trochę dziwny soft-pucz. Wojskowi odsunęli prezydenta, życie toczy się normalnie. Twarz junty to płk. Assimi Goita, b. szef sił specjalnych, ale szara eminencja spisku to płk. Sadio Camara, b. szef Akademii wojskowej. Od stycznia do lipca był na szkoleniu w Moskwie.

