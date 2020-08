Szokująca zabawa #holokaustchallenge. Nastolatki udają zamordowanych w Auschwitz na TikToku [VIDEO]

Serwis społecznościowy TikTok zalały filmiki w ramach „zabawy” #holokaustchallenge. Na krótkich nagraniach nastolatki odgrywają zamordowanych przez Niemców w Auschwitz.

Przykładem jest filmik dziewczyny, która opowiada o swojej śmierci w komorze gazowej. Pod opowieść podłożono piosenkę „Heathens” zespołu Twenty One Pilots.

– W wieku 19 lat zostałam umieszczona z rodziną w obozie. Byliśmy zmuszani do pracy, było to bolesne, wyczerpujące. Byliśmy torturowani. (…) Pewnego dnia kazali nam iść pod prysznic. Moja mama i ja trzymałyśmy się za ręce. Miło było wiedzieć, że nie umrę sama – mówi dziewczyna z makijażem, który podkreśla siną twarz.

Na ciele ma namalowany numer na wzór nadawanych więźniom Auschwitz oraz gwiazdę Dawida.

Zdaniem historyków i politologów takie zabawy łamią tabu wokół niemieckiej zbrodni na Polakach (w tym Polakach żydowskiego pochodzenia). Akcja nie spodobała się Muzeum Auschwitz-Birkenau.

W oświadczeniu tiktokowy trend nazwano „krzywdzącym i trywializującym historię”. Niemniej muzeum apeluje, by nie należy atakować młodych ludzi, „których motywacje są bardzo zróżnicowane”.

– Historie ludzi uwięzionych i zamordowanych w Auschwitz są tragiczne, bolesne i emocjonalne. Ważne, by dzielić się indywidualnymi historiami, aby je upamiętniać i nimi edukować. Ważne również, aby umieścić historie w odpowiednim kontekście, z dokładnością i szacunkiem – czytamy w komunikacie Muzeum Auschwitz-Birkenau.

The 'victims' trend on TikTok can be hurtful & offensive. Some videos are dangerously close or already beyond the border of trivialization of history.

But we should discuss this not to shame & attack young people whose motivation seem very diverse. It's an educational challenge. pic.twitter.com/CB4Ve2uRUK

— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) August 26, 2020