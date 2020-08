Antifa zniszczyła zabytkową Złotą Bramę w Gdańsku! Nawołuje do zabijana bogatych [FOTO]

Jeden z najpiękniejszych i najstarszych gdańskich zabytków – Złota Brama – został zdewastowany przez skrajnie lewicową Antifę. Cokoły kolumn pomazano prawdopodobnie markerem.

Do zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Wandale z Antify na liczącej ponad 400 lat budowli umieścili napisy: „F*ck the rich”, „kill the rich” i „antifa zona”.

Sprawą zajmuje się policja. „Na miejsce pojadą funkcjonariusze, wykonają oględziny, sprawdzony zostanie zapis z kamer monitoringu oraz to, kiedy powstały napisy. Będziemy ustalali wizerunek sprawcy i dążyli do jego zatrzymania” – mówi w rozmowie z trojmiasto.pl Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Funkcjonariusze prowadzą postępowanie na podstawie „Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”. Sprawcy dewastacji grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.