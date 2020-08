Chwile grozy podczas festiwalu. Latawiec porwał dziecko. Szokujące nagrania [VIDEO]

Festiwal od czterech lat odbywa się w mieście Xinzhu ze względu na klimat, który sprzyja silniejszym podmuchom. 30 sierpnia o mało nie doszło jednak do tragedii.

Z żywiołem nie ma żartów, o czym po raz kolejny przekonali się wszyscy zgromadzeni na festiwalu. Potężny podmuch wiatru poderwał ogromny latawiec, w którego koniec zaplątała się dziewczynka. 3-latka wystrzeliła w powietrze i szybowała tak przez kilkanaście sekund.

Szczęśliwie wiatr osłabł, co pozwoliło dziewczynce wrócić na ziemię. Profilaktycznie została zabrana do szpitala, ale poza kilkoma zadrapaniami na twarzy, nie odniosła poważniejszych obrażeń.

Nagrania z dwóch różnych perspektyw.

A 3-year-old girl got caught in a large kite and was launched into the air during a kite festival in Taiwan, shocking onlookers before they were able to pull her down safely#Taiwan #Taiwankite pic.twitter.com/cLn1YCv5j9

— NEVER LOSE HOPE band (@NLHOPEband) August 30, 2020