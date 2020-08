Konfederacja podsumowała prezydenturę Trzaskowskiego. „Lepiej, żeby nie wracał do ratusza” [VIDEO]

Podczas dzisiejszej konferencji w Sejmie politycy Konfederacji podsumowali dokonania Rafała Trzaskowskiego z okresu jego prezydentury w Warszawie. Jak podkreślali, kolejna awaria „Czajki” jest tylko symbolem rządów polityka Platformy w stołecznym ratuszu.

– Nawet dzień po wyborach rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec powiedział, że będą całą Platformą namawiać Rafała Trzaskowskiego, by nie wracał na cały etat do ratusza. (…) My do tego apelu całej Platformy Obywatelskiej dołączamy. Idziemy jeszcze krok dalej i namawiamy Rafała Trzaskowskiego, żeby w ogóle na ten etat do ratusza już nie wracał, skoro jego ambicje znacząco wyrastają ponad warszawski ratusz – prezydent Polski, szef nowego ruchu politycznego. Nie ma sensu, żeby zajmował się przyziemnymi sprawami, jak miejska kanalizacja – mówił Jakub Kulesza.

Polityk Konfederacji podkreślił, że kanalizacja miejska to tylko „jeden z grzechów/zasług” Trzaskowskiego. Resztę „dokonań” prezydenta Warszawy wyliczył Marek Szewczyk.

– Lepiej, żeby Rafał Trzaskowski nie wracał do ratusza. Myślę, że warszawiacy byliby z tego tytułu bardzo zadowoleni. Tak samo zadowoleni byliby mieszkańcy północnego Mazowsza, zwłaszcza w dolinie Wisły, którzy odetchnęliby świeżym powietrzem i z ulgą, gdyby Rafała Trzaskowskiego już w ratuszu nie było – mówił.

Ogromne zadłużenie

Szewczyk dodał, że „jeżeli Rafał Trzaskowski już wraca” do ratusza i stara się zarządzać Warszawą i pieniędzmi z jej budżetu, to „jedyne, co potrafi, to zadłużyć miasto stołeczne Warszawa jeszcze bardziej do kuriozalnej kwoty 7,7 mld zł na koniec kadencji z obecnych niespełna 4 mld”.

Potężne zadłużenie jednak nie zaskakuje, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że Rafał Trzaskowski hojną ręką rozdaje pieniądze podatników na rozmaite, w tym także tęczowe i anarchistyczne, wydarzenia.

3,6 mln zł poszło na „szkolenie z taktyki miejskiej i ulicznej gimnastyki tzw. Antify – bojówkarzy lewicowych, którzy dokonują burd, dokonują wielkich manifestacji, które są kraszone niszczeniem mienia na Zachodzie”. Szewczyk zaznaczył, że spore sumy płyną także na promocję LGBT, lekcje tolerancji w szkołach, deklarację LGBT+, hostel dla osób LGBT, czy tęczowy tramwaj.

– Rafał Trzaskowski, chyba szukając oszczędności, zaniechał dofinansowania WOPR-u na Wiśle – dodał polityk Konfederacji. Szewczyk ironizował, że Trzaskowski „chce zrobić z Wisły największe szambo w Polsce”, więc rzeczywiście WOPR nie jest potrzebny.

Afera reprywatyzacyjna

Kolejną z długiej listy „zasług” Trzaskowskiego jest nierozliczona afera reprywatyzacyjna.

– Za miliony złotych straty, jakie poniósł Skarb Państwa na aferze reprywatyzacyjnej, na dokonanej dzikiej reprywatyzacji, to nadal nie zostało rozliczone, nie zostało wyjaśnione i to również jest „zasługa” prezydenta Warszawy – podkreślał Szewczyk.

Nie zabrakło także awarii „Czajki”. – Mamy rok od poprzedniej awarii, rok i jeden dzień – mamy kolejną awarię. Zasadniczo nie należy się pytać, czy będzie kolejna awaria, tylko kiedy, jeżeli tak nadal będzie zarządzany ratusz, zarządzane będzie miasto stołeczne Warszawa – skwitował.

Polityk Konfederacji podkreślił, że Rafał Trzaskowski powinien chociaż dobierać sobie kompetentnych doradców. Tymczasem prezydent Warszawy „na swojego zastępcę wybiera osobę, której celem jest wprowadzenie adopcji dla par homoseksualnych”.

„Czajka” symbolem prezydentury Trzaskowskiego

Głos zabrał także jeden z liderów Konfederacji, Włodzimierz Skalik.

– To, co dzisiaj wypływa do Wisły, urasta do swego rodzaju symbolu dotychczasowych dokonań prezydenta Trzaskowskiego – ocenił.

Prezent dla PiS-u

– To, co dzisiaj słyszymy w mediach, jest także próbką tego, co na co dzień nas spotyka. Pewnego napięcia PO-PiS-owego. Jeśli wierzyć ekspertom, okazuje się, że obydwie strony mają sobie coś do zarzucenia, ponieważ historia związana z modernizacją oczyszczalni „Czajka” sięga prezydentury Lecha Kaczyńskiego, jak również komisarza Kochalskiego z nadania Prawa i Sprawiedliwości – zaznaczył.

Jak podkreślał, ekipie Lecha Kaczyńskiego, jako prezydenta Warszawy, zarzuca się, że dokumentacja została źle opracowana. Jeden z padających argumentów mówi o tym, że lewobrzeżna Warszawa powinna mieć odrębną oczyszczalnię.

– Jak jest naprawdę, trudno powiedzieć. Jedno jest pewne, że jest to okazja do tego, żeby jedna i druga strona podgrzewała atmosferę dyskusji publicznej – dodał.

Według Skalika, Trzaskowski dał prezent rządowi, ponieważ opinia publiczna zajmuje się awarią „Czajki”, nie zaś katastrofą gospodarczą, galopującą inflacją czy 35. podatku, jaki rząd nałożył na Polaków.

Źródło: Facebook