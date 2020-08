Kradzież z kościoła Drogi Krzyżowej i cennego krucyfiksu

Z kościoła Saint-Mathurin de Larchant (departament Seine-et-Marne) skradziono cenne zabytki. Straty wynoszą dziesiątki tysięcy euro, a miejscowa społeczność jest w szoku.

Z bazyliki Saint-Mathurin de Larchant skradziono w sumie 15 dzieł sztuki. Chodzi o 14 zabytkowych obrazów Drogi Krzyżowej i pana Jezusa na krzyżu. Wyceniono je na 25 000 do 30 000 euro.

Bazylika jest nieczynna i w części zrujnowana. Zarówno budynek jak i wyposażenia są wlasnością gminy. Kradzież musiała mieć miejsce między 20 a 29 sierpnia rano.

Złodzieje musieli wiedzieć co robią. Zrabowali konkretne dzieła sztuki. Mer Saint-Mathurin de Larchant, Vincent Mevel domyśla się, że było to konkretne zamówienie. W całej Francji istnieją tylko dwie „Drogi Krzyżowe” w takim stylu.

Bazylika leży na trasie pielgrzymkowej do Saint-Jacques-de-Compostela i była kiedyś ważnym etapem szlaku św. Jakuba.

Przykład okradzionego kościoła ilustruje fatalny stan wielu religijnych zabytków we Francji, opuszczonych i nieremontowanych. Zachęca to do włamań i dewastacji. Wszystkie stare kościoły to własność publiczna, a mający coraz mniej praktykujących wiernych Kościół katolicki, wiele takich budynków z konieczności nie obsługuje.

