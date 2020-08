Krwawa libacja alkoholowa na Śląsku. Zaatakował kolegę nożem

Policjanci zatrzymali 61-latka, który podczas libacji alkoholowej ugodził nożem 58-letniego kompana. Ranny jest w stanie krytycznym. Przebywa w szpitalu. Napastnikowi grozi do 10 lat więzienia – podała w poniedziałek policja z Żywca.

Rzecznik żywieckiej policji asp. szt. Mirosława Piątek powiedziała, że do awantury między mężczyznami doszło w sobotę w nocy. Obaj wcześniej pili alkohol.

„W pewnym momencie pomiędzy mężczyznami doszło do kłótni, w czasie której 61-latek ugodził nożem w udo 58-latka. Mężczyzna w stanie krytycznym trafił do szpitala, a nożownik do policyjnego aresztu” – powiedziała Piątek.

Starszy z mężczyzn usłyszał zarzut spowodowania u znajomego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W niedzielę został aresztowany przez sąd na trzy miesiące. „Za popełnione przestępstwo 61-latkowi grozi kara nawet 10 lat więzienia” – powiedziała Mirosława Piątek.(PAP)