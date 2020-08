Nadchodzi kolejny niespokojny wieczór. Gdzie będzie burza? IMGW wydał ostrzeżenia [MAPA]

IMGW prognozuje burze z silnymi opadami deszczu dla: woj. kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz północy Podlasia.

Na tych obszarach deszcz może spaść od 30 do 50 mm deszczu na metr kwadratowy, zaś wiatr może osiągać prędkość 90 km/h. Możliwe równie niebezpieczne zjawiska atmosferyczne, jak w niedzielny, burzowy wieczór nad Warszawą. W kujawsko-pomorskim dodatkowo lokalnie może wystąpić grad.

Z kolei w woj. lubuskim, wielkopolskim i na zachodzie Dolnego Śląska wystąpią intensywne opady deszczu, którego może spaść od 30 do 45 mm. Lokalnie do 50 mm.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Z kolei ostrzeżenia drugiego stopnia na wyłącznie na intensywne opady deszczu wydano dla południowej części woj. małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca dużą ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.

To nie koniec zjawisk pogodowych. Dziś i jutro czekają nas kolejne ulewy, tym razem oprócz opadów na zachodzie czekają nas spore opady na południu i wschodzie kraju. Miejscami spadnie do 40-60mm deszczu. I choć do opadów pozostały godziny to ciągle mamy rozrzut dot. lokalizacji pic.twitter.com/PDEiq2g2AI

— meteoprognoza.pl🇵🇱 💯 (@MeteoprognozaPL) August 31, 2020