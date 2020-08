Podejrzany pakunek w samolocie. Ryanair lądował w asyście wojskowych myśliwców

Podczas lotu do Londynu piloci samolotu zaalarmowali brytyjskie służby, że w toalecie znajduje się podejrzany pakunek z urządzeniem przypominającym baterię oraz list, którego nikt z załogi nie mógł odczytać.

Brytyjskie władze wysłały dwa myśliwce, by eskortowały samolot linii Ryanair na lotnisko Stansted.

Po wylądowaniu na pokład maszyny weszła policja, która następnie wyprowadziła z samolotu dwóch mężczyzn. Żaden, jak podkreśla agencja APA, nie stawiał oporu, ani nie protestował.

Dopiero po wyprowadzeniu obu mężczyzn załoga samolotu poinformowała pasażerów o podejrzanym pakunku w toalecie i podjętych działaniach.

„Znaleźli podejrzane przedmioty w toalecie i wezwali policję. Wszystko wydaje się już teraz w porządku. To było przerażające!” – napisała na Twitterze Joanna Czechowska, polska pisarka urodzona w brytyjskim Derby.

They found suspicious objects in the toilets and called the police. All seems ok now. That was scary!

— Joanna Czechowska (@JOCZECHOWSKA) August 30, 2020