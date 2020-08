Pogoda nie rozpieszcza. Deszczowy koniec wakacji [PROGNOZA]

Jak informuje IMGW, Polska północna i północno-zachodnia będzie na skraju wyżu z centrami nad Skandynawią i Wielką Brytanią. Pozostałe obszary kraju znajdą się w zasięgu zatoki niskiego ciśnienia, w strefie pofalowanego frontu chłodnego. Do Polski będzie napływało dość chłodne, jedynie na południowym wschodzie cieplejsze, polarne morskie powietrze.

W dzień w północnej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite z opadami deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu lub silnym. Prognozowana suma opadów do 20 mm, w województwach dolnośląskim i opolskim do 40 mm, a w śląskim i podkarpackim do 30 mm. Temperatura maksymalna od 15 st.C do 19 st.C, chłodniej miejscami na południu kraju od 13 st.C do 14 st.C. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, porywisty, na południu kraju w porywach do 65 km/h, północno-wschodni i północny.

W nocy zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia. Opady deszczu, w pasie od Dolnego Śląska, przez Wielkopolskę, po Kujawy okresami o umiarkowanym natężeniu. Prognozowana suma do 25 mm. Na wschodzie kraju możliwe burze. Temperatura minimalna od 10 st.C do 14 st.C, chłodniej w kotlinach górskich od 8 st.C do 9 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, z kierunków północnych, jedynie na południowym wschodzie słaby, zmienny. W środę, na północy kraju pochmurno z opadami deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów do 20 mm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie miejscami burze. Temperatura maksymalna od 20 st.C do 23 st.C na krańcach wschodnich, przez 16 st.C i 18°C w centrum i nad morzem, do 13 st.C i 14 st.C na krańcach zachodni i kotlinach górskich. Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni, jedynie na północy kraju słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W Warszawie, zachmurzenie duże, przejściowo umiarkowane. Okresami opady deszczu, głównie po południu. Temperatura maksymalna 16 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

W nocy zachmurzenie duże, okresami opady deszczu. Temperatura minimalna 13 st.C. Wiatr słaby, północny. W środę, zachmurzenie duże, okresami umiarkowane. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 21 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.