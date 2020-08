SZOK! BLM ma nową zabawę. Rzut cegłówką w białego [VIDEO]

Prokurator Generalny USA William Barr określił niedawno ruch Black Lives Matter jako marksistowski i bolszewicki, który stosuje faszystowskie metody. Zaprowadza przemoc, zniszczenia i chaos na ulicach amerykańskich miast.

– To rewolucyjna grupa zainteresowana jakąś formą socjalizmu, komunizmem. W gruncie rzeczy są bolszewikami. Ich taktyki są faszystowskie. To, co robią, polega na tym, że w zasadzie powołują się na Pierwszą Poprawkę (o wolności słowa), przejmują te demonstracje i prowokują przemoc. I mają ludzi na różnych szczeblach, od najlepszych prowokatorów po ludzi, którzy są ich najemnikami i prowadzą brutalne akcje – mówił w telewizji Fox News o Black Lives Matter prokurator Barr.

Ruch BLM nie zatrzymuje się w kolejnych skandalicznych wybrykach. Tym razem w mediach społecznościowych – konkretnie na Instagramie – opublikowano film, na którym widać, jak młody czarnoskóry mężczyzna od tyłu atakuje białego mężczyznę. Uderza go cegłówką prosto w potylicę. Człowiek traci przytomność i pada twarzą na beton.

W podpisie pod filmem umieszczono m.in. hashtagi #BlackLivesMatter oraz #WhiteLivesDoNotMatter (tłum. białe życie nie ma znaczenia). Szokujący film miał zapewne na celu zdobyć poklask i uznanie, ale przede wszystkim spotkał się z wieloma krytycznymi komentarzami.

„Tego faceta trzeba aresztować. Pozostali z komentujących muszą spojrzeć w lustro” – napisał jeden z użytkowników Instagrama, a komentarz poprzez polubienia zyskiwał duże zasięgi. Film finalnie został usunięty z pierwotnego konta, ale jak to w internecie – zachowały się jego kopie.

Skandaliczna sytuacja miała miejsce najprawdopodobniej w poniedziałek 31 sierpnia (tego dnia opublikowano i usunięto film) w mieście Baltimore w stanie Maryland. Stan poszkodowanego mężczyzny nie jest znany. Sprawa jest na pewno rozwojowa.

2017 was the year when "punch a Nazi" was endorsed by the media.

Now in 2020 its "attack a white person with a brick because White lives do not matter" pic.twitter.com/wdP2U4Hi3x

— 𝓛𝓾𝓬𝓲𝓭 𝓗𝓾𝓻𝓻𝓲𝓬𝓪𝓷𝓮 #FightBack (@CommiesLmao) August 31, 2020