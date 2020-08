Ujawniono PRAWDZIWĄ liczbę ofiar koronawirusa w Polsce. Jest ich sześć razy mniej

W odpowiedzi na dostęp do informacji publicznej Ministerstwo Zdrowia ujawniło prawdziwą liczbę zgonów z powodu koronawirusa. Poznaliśmy liczbę osób zmarłych bez chorób współistniejących.

Mniemana pandemia koronawirusa sparaliżowała Polskę na kilka miesięcy. Tymczasem rząd nie wyklucza drugiego lockdownu, który mógłby dobić naszą gospodarkę.

Prawdziwa liczba ofiar

W odpowiedzi na złożony wniosek o dostęp do informacji publicznej Ministerstwo Zdrowia podało informację na temat osób zmarłych w czasie mniemanej pandemii koronawirusa.

Poinformowano o liczbie osób zmarłych z chorobami współistniejącymi, co oznacza że po prostu w chwili śmierci osoby te miały koronawirusa. W przypadku części z nich był on jednym z czynników, który doprowadził do śmierci, w przypadku innych mógł nie mieć na to wpływu.

Mówienie o tym, że są to zmarli „z powodu koronawirusa” jest zatem nadużyciem, gdyż należałoby najpierw zebrać dane na temat każdego przypadku i rozróżnić zgony, przy których koronawirus miał udział od pozostałych.

– Należy zauważyć, że ogólna liczba zmarłych wynosi 1844. Natomiast zgodnie z informacją na dzień 11 sierpnia 2020 roku liczba osób zmarłych bez chorób współistniejących wyniosła 296 – podało Ministerstwo Zdrowia.

W przypadku osób, które zmarły bez chorób współistniejących możemy faktycznie mówić o śmiertelnym wpływie koronawirusa.

UWAGA! Jest odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na wniosek o udostępnienie informacji publicznej odnośnie ilości zgonów na COVID-19 BEZ CHORÓB WSPÓŁISTNIEJĄCYCH.

– ogólna liczba osób zmarłych wynosi 1844.

– liczba osób zmarłych bez chorób współistniejących wyniosła 296.

"Pandemia". pic.twitter.com/hASbc3X4eu — Marcin Rola 🇵🇱 (@MarcinRola89) August 26, 2020

Nie taki straszny koronawirus, jak go malują

W ostatnich dniach znany francuski lekarz, dr prof. Didier Raoult udzielił wywiadu stacji CNEWS.Profesor powiedział w wywiadzie, że w jego szpitalu w Marsylii na ostatnie 1000 zakażonych był tylko jeden przypadek śmiertelny, dotyczący osoby, która była już wiekowa i mocno schorowana.

– Mamy dane odnośnie wszystkich czterech [pozostałych] rodzajów koronawirusów, trzech paramyksowirusów, dwóch wirusów grypy, syncytialnego wirusa oddechowego i adenowirusa. Choroba ta nie jest bardziej śmiertelna niż inne – mówił profesor w wywiadzie.