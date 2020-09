Asteroida już dziś w pobliżu Ziemi! Jest większa niż ta, która rozpadła się nad Czelabińskiem [VIDEO]

Obok Ziemi już dzisiaj, we wtorek 1 września przeleci asteroida 2011 ES4 – podaje NASA. Odległość od naszej planety będzie mniejsza niż odległość od Księżyca.

Asteroida ta należy do tzw. grupy Near Earth Objects (NEO), czyli „obiektów bliskich Ziemi” – planetoid zbliżających się do naszej planety.

Szacowane rozmiary planetoidy (2011 ES4) to od 22 do 49 metrów. Dla porównania planetoida, która rozpadła się nad Czelabińskiem w 2013 roku, miała szacowane rozmiary 17-20 metrów w momencie wejścia w atmosferę.

Tym, co wyróżnia asteroidę 2011 ES4 spośród wielu innych planetoid mijających naszą planetę, jest bardzo bliski dystans przelotu. Obliczenia wskazują, że minie nas ona w odległości 123 tysięcy kilometrów, czyli jednej trzeciej odległości do Księżyca. To zdecydowanie najbliższy przelot w ostatnim okresie spośród innych podobnych ciał – z wyjątkiem zdarzenia sprzed dwóch tygodni, gdy 16 sierpnia naszą planetę „musnęła” kilkumetrowa planetoida 2020 QG – w odległości około 2950 km. Przy czym tę wykryto dopiero kilka godzin po przelocie

O 2011 ES4 wiemy natomiast wcześniej. Najbliżej Ziemi znajdzie się 1 września o godz. 18:12 polskiego czasu.

Asteroidę 2011 ES4 wykryto 2 marca 2011 roku w ramach przeglądu nieba Mount Lemmon Survey (MLS), będącego częścią przeglądu Catalina Sky Survey (CSS), poszukującego komet i planetoid przemieszczających się w pobliżu Ziemi. W momencie odkrycia obiekt znajdował się 8,1 mln km od naszej planety. Ustalono, iż okres orbitalny planetoidy wynosi 1,14 roku

Przeloty planetoid w pobliżu naszej planety nie są niczym nadzwyczajnym, w niektórych dniach mija nas ich nawet po kilka. Zwykle są to obiekty o średnicach kilkunastu lub kilkudziesięciu metrów. Jeszcze mniejsze ciała – meteoroidy – możemy zobaczyć na niebie w postaci meteorów („spadających gwiazd”). Ulegają one spaleniu w atmosferze, ale jeśli któryś z nich ma nieco większe rozmiary, może uderzyć w powierzchnię Ziemi jako meteoryt.

Warto też dodać, że 6 września obok Ziemi przeleci zdecydowanie większa asteroida 465824 2010 F), o wielkości szacowanej na od 120 do 270 metrów (a więc wpadająca w kategorię potencjalnie niebezpiecznych). Jednak będzie to odległość ponad 19 razy dalsza niż Księżyc, około 7,4 mln km.