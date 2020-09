Konfederacja: „Zamykanie szkół ma być ostatecznością. To wywraca życie całego systemu gospodarczego” [WIDEO]

Posłowie Konfederacji Robert Winnicki, Janusz Korwin-Mikke i Jakub Kulesza zorganizowali konferencję prasową poświęconą sytuacji w polskiej oświacie w czasie obostrzeń sanitarnych związanych z epidemią koronawirusa.

Robert Winnicki zapytał „dlaczego rząd narzuca pewne obostrzenia, przerzucając odpowiedzialność za ich realizację na placówki, na samorządy? Dlaczego jest tak, że nie bierze odpowiedzialności za swoje własne działania”. – Zarazem zauważył, że w tym roku miliony dzieci, młodzieży, studentów straciły już wiele miesięcy, które powinny być poświęcone na ich edukację – mówił.

– Jako Konfederacja oczekujemy zdrowego rozsądku od rządzących – zaznaczył i ostro skrytykował zamknięcie szkół w marcu i wysłanie dzieci na zdalne nauczenie. – Ono po prostu nie działa, nie ma przygotowanego systemu, żeby masowo uczyć dzieci i młodzież on-line – tłumaczył.

Dalej zaznaczył, że Konfederacja chce, żeby zamykanie szkół naprawdę było „ostatnią ostatecznością”. – A nie po wykryciu jakiegokolwiek przypadku będą zamykane całe placówki, a setki czy tysiące dzieci będą wysyłane do domów – dodał.

Wiadomo, że w przypadku najmłodszych dochodzi problem ich opieki. To spory ból głowy dla rodziców, którzy nie mają z kim zostawić pociech, a przecież muszą chodzić do pracy. – To wywraca nie tylko życie oświaty, to wywraca życie całego systemu gospodarczego – zauważył Winnicki. Na koniec dodał, że na jesień należy przygotować przede wszystkim system ochrony zdrowia na wypadek wzrostu liczby zachorowań na koronawirusa czy zwykłą grypę.

Janusz Korwin-Mikke zauważył, że system edukacji jest głęboko zakorzeniony w socjalizmie. Z kolei Jakub Kulesza zauważył, że szkoły spoglądają w kierunku ministerstwa, które to nie przygotowało „żadnego skutecznego systemu zdalnego nauczania”. – Z drugiej strony jest presja, żeby przechodzić na system hybrydowy czy całkowicie zdalny – dodał.