Miała być Francja, jest Biała Podlaska. Imigranci wyskoczyli z ciężarówki

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili 4 nielegalnych migrantów ukrywających się w transporcie artykułów chemicznych z Serbii. Zatrzymani to obywatele Afganistanu.

Policjanci z Terespolu otrzymali zgłoszenie dotyczące parkingu w miejscowości Horbów – Kolonia w pow. bialskim. Jeden z kierowców podejrzewał, iż w naczepie jego zestawu ciężarowego mogą przebywać nielegalni migranci.

Na miejsce natychmiast przybyli funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówki w Terespolu. Okazało się, iż w naczepie ciężarówki ukryło się czterech nastolatków. Podróżowali oni bez dokumentów z Serbii tzw. szlakiem bałkańskim.

W trakcie czynności prowadzonych przez Straż Graniczną ustalono, iż cudzoziemcy, którzy nielegalnie dostali się do naszego kraju to obywatele Afganistanu. Po przebadaniu ich przez lekarza oraz pobraniu próbek na obecność SARS-CoV-2, nastolatkowie zostali przewiezieni do pomieszczeń służbowych SG. Migranci podczas rozmowy z funkcjonariuszami Straży Granicznej byli zaskoczeni faktem, iż dotarli do Polski. Okazało się, że będąc jeszcze w Serbii, ukryli się oni w niewłaściwej ciężarówce bowiem celem ich nielegalnej wyprawy miała być Francja.

W sprawie wszczęto postępowanie przygotowawcze dotyczące nielegalnego przekroczenia granicy państwowej. Funkcjonariusze Straży Granicznej badają okoliczności tej nielegalnej migracji. Zgodnie z decyzją sądu, cudzoziemcy przebywają obecnie pod opieką rodziny zastępczej oraz pogotowia opiekuńczego.

To kolejna podobna historia, która w ostatnich dniach wydarzyła się w Polsce. W Pilznie koło Dębicy dwaj imigranci z Afganistanu wyszli z plastikowych koszy. Za transport na zachód zapłacili 9 tysięcy euro. Więcej na ten temat w poniższym artykule.

Źródło: nadbuzanski.strazgraniczna.pl