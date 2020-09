Szokujące doniesienia ws. zabójstwa Jarosława Ziętary. Dziennikarz był torturowany, a potem… rozpuszczony w kwasie

Równo 28 lat temu, 1 września 1992 roku po raz ostatni widziany był dziennikarz śledczy „Gazety Poznańskiej” Jarosław Ziętara. Według prokuratury oraz zdaniem jego bliskich został zamordowany, ciała nigdy nie odnaleziono. Na jaw wychodzą nowe, szokujące okoliczności zbrodni, które ujawnia „Głos Wielkopolski”.

Do „Głosu Wielkopolskiego” zgłosił się mężczyzna, który twierdzi, że zna szczegóły sprawy sprzed 28 lat i chce przerwać zmowę milczenia. Zdzisław K. na łamach prasy zeznał, że Ziętara został zabity, a jego ciało rozpuszczono w kwasie. Zginął przez swoją pracę.

Podali się za policjantów

Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu od kilku lat toczy się proces Mirosława R., ps. Ryba, i Dariusza L., ps. Lala, oskarżonych o uprowadzenie, pozbawienie wolności i pomocnictwo w zabójstwie poznańskiego dziennikarza. Według prokuratury, oskarżeni w 1992 r., podając się za policjantów, podstępnie doprowadzili do wejścia Ziętary do samochodu przypominającego radiowóz. Następnie przekazali dziennikarza osobom, które go zabiły i ukryły jego szczątki. Oskarżeni nie przyznają się do winy. W latach 90. obaj pracowali w firmie Elektromis.

Osobno prowadzone jest postępowanie przeciwko byłemu senatorowi Aleksandrowi Gawronikowi (zgodził się na publikację pełnego nazwiska). Gawronik jest oskarżony o nakłanianie byłych ochroniarzy firmy Elektromis do porwania, pozbawienia wolności i zabicia poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary w 1992 roku.

Zabójstwo Zientary. Nowy świadek

Z „Głosem Wielkopolskim” skontaktował się Zdzisław K., który poinformował, że chce zeznawać jako świadek przed sądem w sprawie śmierci Ziętary.

Zdzisław K. powiedział, że jest dobrym znajomym Mariusza Ś., byłego twórcy i właściciela Elektromisu. Obaj wychowywali się w tym samym domu dziecka, obaj też odsiadywali wyroki za kradzieże z włamaniem.

Mężczyzna przyznał, że doskonale pamięta Ziętarę, który opisywał m.in. działalność Elektromisu i interesował się także Strefą Wolnocłową. Ta druga spółka, której K. był prezesem, była związana z Elektromisem.

„Ziętara zajmował się naszą działalnością. Jestem w stanie to udowodnić. (…) W naszych rozmowach nie padło nazwisko Ziętara. Mówiliśmy na niego ‚pismak’. On jeździł też do Puszczykowa, pod dom Mariusza, ściągali go tam z drzewa. Skąd to wiem? Od Mariusza. Skarżył się, że go tropi dziennikarz, ten sam, który był u mnie. Mariusz pytał mnie, czy pismak znowu u mnie był, nie chciał, bym z nim rozmawiał. Spotykaliśmy się z Mariuszem potajemnie, jak zrobiły się te kłopoty. Miałem przepustki ze szpitala, w tym na święta. Przyjeżdżałem wtedy do Mariusza, sprawdzaliśmy, czy Ziętary nie ma w pobliżu i uzgadnialiśmy różne sprawy” – mówił Zdzisław K. dziennikarzowi „Głosu Wielkopolskiego”.

Mężczyzna w rozmowie wspomniał też historię Marka Z., uważanego za bliskiego współpracownika Mariusza Ś.

„We wrześniu 1992 roku byłem u niego na posesji w Chybach, niedaleko jeziora. Będąc u niego w domu, w takim pomieszczeniu gospodarczym, zauważyłem zachlapaną podłogę, ślady wyschniętej krwi. Sporo tego było. Marek powiedział wtedy tylko, że ktoś dostał po ryju. Ja sam nie dochodziłem, co się stało z Ziętarą. Sądziłem, że skoro zniknął, to pewnie go przekupili i gdzieś wyjechał” – relacjonował.

Porwanie i tortury

Jak dodał, dopiero po roku Marek Z. będąc pod wpływem alkoholu, powiedział mu więcej o sprawie Ziętary.

„Opowiedział, że we wrześniu 1992 roku Ziętarę po porwaniu przywieziono właśnie do niego i tak trzymano go tam kilka dni. Chcieli go zmiękczyć, różne rzeczy z nimi robili. Stwierdził, że dużo ludzi do tego było: porwali go ochroniarze, inni ludzie go tłukli, potem go zabito. Ruscy też przy tym byli. Został zabity po przewiezieniu do magazynu Elektromisu, przy czym sprawy troszkę się tam wymknęły spod kontroli. Ziętara według planów, miał dostać bardzo solidny łomot, co miałoby go skutecznie zniechęcić do pisania o firmie, ale ktoś chciał się popisać i go zabił. Potem jego ciało rozpuszczono w żrącej substancji i zostały po nim tylko kawałeczki. Gdy powiedziałem Markowi, że ktoś może znaleźć dziennikarza, on stwierdził, że nic nie znajdą” – wspominał mężczyzna, który już zgłosił się do sądu. Chce zeznawać w trwającym procesie.

Upamiętnienie Ziętary

Jarosław Ziętara urodził się w Bydgoszczy w 1968 r. Był absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował najpierw w radiu akademickim, później współpracował m.in. z Gazetą Wyborczą, Kurierem Codziennym, tygodnikiem Wprost i z Gazetą Poznańską. Ostatni raz widziano go 1 września 1992 r. Rano wyszedł do pracy, ale nigdy nie dotarł do redakcji Gazety Poznańskiej. W 1999 r. Ziętara został uznany za zmarłego, ciała dziennikarza do dziś nie odnaleziono.

Cztery lata temu na kamienicy przy ul. Kolejowej 49, gdzie mieszkał Ziętara odsłonięto tablicę ku jego pamięci. Umieszczony na niej napis głosi, że „zginął dlatego, że był dziennikarzem”. Jego osobę upamiętnia też ulica mieszcząca się w pobliżu budynku, w którym kiedyś pracował. Co roku, 1 września, pod dom przychodzą bliscy oraz znajomi dziennikarza i zapalają znicze.

Komitet Społeczny im. Jarosława Ziętary, który walczy o wyjaśnienie okoliczności śmierci reportera, podkreśla, że Ziętara to jedyny dziennikarz w Polsce, który został porwany i zabity, by zamknąć mu usta.