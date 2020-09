Tak deprawują dzieci. Szkolna gra o stosunkach analnych i nie tylko

Nowe pomoce szkolne do edukacji seksualnej wywołały oburzenie wśród Brytyjczyków. Zaproponowana dzieciom gra ma m.in promować stosunki doodbytnicze.

Brytyjskie szkoły dostały na wyposażenie zestaw do edukacji seksualnej o nazwie Sexuality aGender v2. W nim znajduje się m.in gra w kości dla 13-latków. Na ściankach kostek są umieszczone słowa określające różne części ciała m.in takie jak: penis, odbyt, pochwa, ręce i palce, usta.

Grający rzucają kostką i w tedy nauczyciel rozpoczyna z dziećmi powiązaną z seksem dyskusję na temat kombinacji która wypadła. Czyli jaki rodzaj seksu można uprawiać używając części ciała, których nazwy wypadły na kostce.

Producent – organizacja charytatywna LGBT Proud Trust pisze w instrukcji: „nie wszystkie kombinacje będą łatwe do omówienia, a niektóre mogą wydawać się niemożliwe”, ale „celem jest, aby skłonić uczniów do rozmawiania i znieść ograniczenia w wyobrażaniu sobie tego jaki rodzaj seksu ludzie uprawiają. Każda kombinacja warta jest omówienia” – zachwala procent kostek. Tak więc jak wypadną np. „odbyt” i usta” to nauczyciel rozpoczyna z dziećmi dyskusję na temat tego co i jak.

Wymaga się również od dzieci, by przestały używać tradycyjnych pojęć i nie mówiły np. „srom kobiecy”, czy „męski członek” tylko „srom osoby” i „członek osoby”.

Ów zestaw Sexuality aGender v2 wyprodukowany został za pieniądze podatników. Przekazano na ten cel 100 tysięcy funtów uzyskanych ze specjalnego podatku nałożonego na środki higieny intymnej dla pań. Pieniądze miały być przeznaczone na edukację dziewcząt na temat ich praw.

Zestaw do deprawowania został mocno skrytykowany przez polityków Partii Konserwatywnej i organizacje szkolne. Broni go jednak grupa LGBT Transgender Trend, która przeprowadziła „badania” na tema seksu analnego. W swym raporcie pisze m.in, że tylko 20% osób w wieku 16-25 lat uprawiała seks analny w ciągu ostatniego roku. Zestaw Sexuality aGender v2 ma oswajać młodzież seksem doodbytniczym, jako czymś całkiem normalnym.