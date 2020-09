Trump zaczyna prowadzić w sondażach. Prezydent ma sensacyjnie wysokie poparcie wśród… czarnoskórych

Dwa sondaże pokazują, iż poparcie dla Donalda Trumpa wśród czarnoskórych jest ponad dwa razy wyższe niż w 2016 roku. Prezydent zaczyna mieć przewagę nad Bidenem i może powalczyć o zwycięstwo nawet w stanach, które uchodzą za bastiony Demokratów.

Sondaż Democracy Institute wskazuje na rosnące poparcie dla prezydenta Donalda Trumpa. To jedno z pierwszych badań pokazujących jego przewagę nad kandydatem Demokratów Joe Bidenem. Prezydent może liczyć na 48 procent poparcia, a były wiceprezydent na 45 procent. Democracy Institute jest jednym z nielicznych, który w 2016 roku wskazał na zwycięstwo Trumpa.

Co więcej, badania wskazują, iż poparcie dla Donalda Trumpa wśród czarnoskórych w ciągu ostatnich 4 lat wzrosło ponad dwukrotnie. W czasie poprzednich wyborów 8 procent czarnoskórych oddało na niego głos. Teraz według sondażu prezydent może liczyć na 19 procent wyborców. Podobne są wyniki sondażu Emerson Institute.

To ogromny wzrost dla Trumpa całkowicie obalający lansowaną przez media tezę o jego rasizmie. Czarnoskórzy tradycyjnie głosują na Demokratów. Hillary Clinton dostała w 2016 roku 88 procent ich głosów. Biden dziś może liczyć na jedynie 77 procent.

Według ekspertów Demokraci nie są w stanie wygrać z Republikanami jeśli ich poparcie wśród ludności murzyńskiej spada poniżej 80 procent.

Trump zaczyna też prowadzić w kilku stanach, które uchodzą za bastiony Demokratów. Sensacyjna jest jego przewaga w Minnesocie,w której od 1972 roku Republikanie nic nie wygrywali. To był jedyny stan, w którym porażkę poniósł ubiegający się o reelekcję Ronald Reagan.

Trump ma tez wielkie szanse wygrać w New Hampshire i Maine. To złamałoby całkowicie podział USA na dwa wielkie bloki głosujące na Demokratów. Jeden to całe zachodnie wybrzeże oprócz Alaski. Tu się nic nie zmieni – wygra kandydat Demokratów. I północny wschód, – Nowa Anglia, gdzie również dominuje partia Bidena. Zwycięstwo Trumpa w New Hampshire i Maine oznaczałyby, że wali się mur Demokratów.

Wyścig do Białego Domu będzie bardzo zacięty, ale wyraźnie widać trend, iz Trump odzyskuje poarcie, które stracił na początku lata w związku z rozwojem pandemii. Democracy Institute przewiduje, iż Trump uzyska 309 głosów elektorskich, a Joe Biden 221.