Najsłynniejszy aktor filmów dla dorosłych seryjnym gwałcicielem i pedofilem? Grozi mu 250 lat więzienia

Najsłynniejszy aktor porno i celebryta Ron Jeremy wpadł w gigantyczne tarapaty. Przeciwko aktorowi zeznają kolejne kobiety, a zarzuty stają się coraz poważniejsze.

Prokurator okręgowy hrabstwa Los Angeles postawił mu łącznie 20 nowych zarzutów. Przestępstwa miały być dokonane wobec 13 kobiet.

Wśród przestępstw jakich miał się dopuścić Jeremy jest m.in. pięć gwałtów oraz współżycie z nieletnią. Tym samym do dotychczasowej listy dołączyła pedofilia.

Do zdarzeń miało dojść między 2004 a 2020 rokiem. Najstarsza poszkodowana miała 54 lata, a najmłodsza 15 lat.

