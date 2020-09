Polacy masowo wypłacają pieniądze z lokat. Na tym nie da się już zarobić

Polacy masowo zaczęli rezygnować z lokat, a większość z nich pieniądze przelewa na zwykłe konta, żeby mieć je pod ręką. Od początku tzw. pandemii wyciągnęli już 53 mld zł. Powód? Na lokatach można zarobić jakieś grosze, a w niepewnych czasach lepiej mieć środki dostępne od razu.

„Polskie banki odnotowały najszybsze i najgłębsze od 1996 roku (czyli odkąd bank centralny publikuje dane) tempo odpływu pieniędzy z lokat. Pomiędzy lutym a lipcem, czyli od początku wciąż trwającej epidemii koronawirusa, Polacy wycofali 53 mld zł” – podał „Dziennik Gazeta Prawna”, który oparł się na danych Narodowego Banku Polskiego.

Za taki stan rzeczy odpowiada raczej sięganie Polaków głęboko do kieszeni w poszukiwaniu dodatkowych środków niż efekt epidemii. Świadczy o tym dynamika wzrostu likwidowanych lokat, który szczyt osiągnął w lipcu – wtedy banków wycofali 13 mld zł.

Warto zaznaczyć, że nie wszyscy wypłacają środki z banków, a po prostu przerzucają je z lokat na konta, żeby mieć do nich lepszy dostęp.

Wycofywanie środków z lokat to w dużej mierze skutek drastycznego ścięcia oprocentowania depozytów. Trzy obniżki stóp referencyjnych spowodowały, że banki nie mają ciekawych ofert. W wielu przypadkach nie przekraczają one 0,5 proc. w skali roku! Niektóre banki proponują zaledwie od 0,2 do 0,01 proc., a to oznacza, że na każdym tysiącu można zarobić maksymalnie kilkanaście groszy… Nic więc dziwnego, że ludzie wolą mieć swoje pieniądze przy sobie, albo inwestować w coś co im się opłaci.