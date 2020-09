Setki Polaków uwięzionych na wakacjach! Rząd wysyła po nich samoloty

Mimo wcześniejszych zapowiedzi rząd zdecydował się zorganizować ewakuację dla Polaków, którzy utknęli w Albanii i Hiszpanii. Między innymi te kraje zostały objęte zakazem połączeń. Maszyny LOT-u będą tam kursowały w pierwszych dniach września.

RMF FM ustaliło, że Polskie Linie Lotnicze LOT przeprowadzą ewakuację Polaków z Barcelony, Madrytu, Palma de Mallorca i Tirany. Od środy obowiązuje zakaz rejsowych lotów z Malty, Hiszpanii, Rumunii i Albanii.

Od środy do piątku samoloty będą kursowały na trasie Barcelona – Warszawa. Jutro i pojutrze polecą do Madrytu, a w niedzielę maszyna LOT-u pojawi się w Palma de Mallorca. Będzie też rejs do Tirany. W stolicy Albanii polskie samoloty pojawią się 5 i 8 września.

Kurs będzie darmowy dla pasażerów, którzy mieli wykupione inne bilety LOT-u. Pozostali uczestnicy rejsu będą musieli za nie zapłacić od 500 do 700 zł.

Wykaz lotów

Barcelona – Warszawa (2, 4 i 5 września)

Madryt – Warszawa (3, 4 i 6 września)

Palma de Mallorca – Warszawa (6 września)

Tirana – Warszawa (5 i 8 września)

„Połączenia są dostępne bez dodatkowych opłat dla pasażerów PLL LOT, którzy posiadają już bilety na rejsy powrotne z Hiszpanii i Albanii do Polski oraz odpłatnie dla tych osób, które chcą z nich skorzystać i spełniają warunki wjazdu na terytorium Polski. Wszystkie wymienione wyżej loty zostaną zrealizowane jako rejsy specjalne. Bilety na te połączenia nie są dostępne w sprzedaży przez systemy rezerwacyjne oraz stronę lot.com. Bilety z Hiszpanii do Polski dostępne są w cenie około 700 PLN, bilety na rejsy z Albanii w cenie około 550 PLN” – informuje przewoźnik w komunikacie.

„Wszystkie bilety na te połączenia zakupione do 1 września br. zachowują ważność, będziemy się systematycznie kontaktować z naszymi pasażerami w celu dokonania komfortowych zmian w rezerwacji i umożliwienia im powrotu do kraju. Osoby nie posiadające biletów na rejsy PLL LOT i planujące powrót do Polski na pokładach naszych samolotów, proszone są o wysłanie na adres [email protected] zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko, obywatelstwo zgodne z paszportem, kontakt (telefon i mail) oraz preferowaną trasę i termin podróży. Sprzedaż biletów na te rejsy odbywa się za pośrednictwem LOT Contact Center” – informuje LOT.