Amerykański raper obnaża prawdę: „Aborcja to zabójca numer jeden Czarnych”

Kanye West, amerykański czarnoskóry raper nazwał Planned Parenthood organizacją „białej supremacji”. Wskazał, że poprzez aborcję przeprowadza ona w USA „ludobójstwo czarnych”.

Kanye West ogłosił 4 lipca chęć startu w wyborach prezydenckich w USA. Jak sam przyznał, ma niewielkie pojęcie o podatkach czy polityce zagranicznej. Swój przekaz kieruje więc głównie do czarnej społeczności w USA. W podcaście Nicka Cannona „Cannon’s Class” West podkreślał, że założył własną partię polityczną – Birthday Party – by móc kandydować. Jak mówił, głównym powodem dla którego zdecydował się na ten krok były jego przekonania dotyczące ochrony życia nienarodzonego. Raper ujawnił prawdziwe oblicze działalności Planned Parenthood.

Aborcyjny gigant na fali popularności antyrasizmu poparł ruch ulicznych chuliganów Black Lives Matter. Zarówno Planned Parenthood jak i BLM znalazły się na wyrównanym poziomie himalajów hipokryzji, biorąc pod uwagę jak głoszone przez obie organizacje hasła mają się do rzeczywistości.

Wpisując się w antyrasistowską nowomowę Kanye West obnażył prawdziwe oblicze Planned Parenthood. Na początku lipca raper stwierdził, że jest to organizacja „białej supremacji”. Ostatnio powtórzył te słowa, opowiadając się przeciwko „planowemu” zabijaniu czarnych nienarodzonych dzieci przez aborcyjną korporację.

– Istnieją pewne surowe fakty dotyczące ludobójstwa Czarnych, jakim jest aborcja. Dzieje się to każdego dnia, a teraz Bóg dał mi informacje i nie dał mi żadnych innych informacji poza tymi informacjami (…) więc to oznacza, że On chce, żebym powiedział to teraz. W ciągu 50 lat były to 22 miliony – ponad 22.5 miliona – czarnoskórych poddanych aborcji strategicznej i celowej. Planned Parenthood zostało założone i umieszczone w społecznościach mniejszościowych, aby zabijać Czarnych – mówił West.

– Aborcja to zabójca numer jeden Czarnych w Stanach Zjednoczonych – dodał.

West odniósł się także do korzeni aborcyjnego giganta. Margaret Sanger, założycielkę American Birth Control League (ABCL) przekształconą później w Planned Parenthood, nazwał „białą suprematystką”. Przypomniał również, że feministka przyjęła także zaproszenie na spotkania Ku Klux Klanu.

Sanger współpracowała z wysokim rangą członkiem tej organizacji, Lothropem Stoddardem, który twierdził, że „rasy inne niż białe należy wykluczyć z Ameryki”. W 1939 roku feministka rozpoczęła tzw. Negro Project, którego celem miało być ograniczenie ubóstwa czarnoskórych mieszkańców południowej części USA. Remedium miało być rozpowszechnienie wiedzy na temat środków antykoncepcyjnych. Przeciwnicy Sanger przedstawiali jej projekt jako „plan eksterminacji” czarnoskórej ludności USA.

ABCL odegrała także istotną rolę w „kontroli urodzeń” czarnoskórych mieszkańców nowojorskiego Harlemu.

