Kalifornia na drodze do legalizacji pedofilii. Nowe prawo uwzględnia „życzenia” LGBT

Stanowa Izba Reprezentantów i Senat uchwaliły prawo poluzowujące przepisy dotyczące stosunków z nieletnimi. Niektórzy dorośli nie będą już obowiązkowo rejestrowani jako przestępcy seksualni nawet jeśli mieli akt z 14-latkiem. W uzasadnieniu stwierdzono, że dotychczasowe prawo dyskryminuje LGBT.

Teraz wystarczy tylko podpis gubernatora, a dla niektórych dorosłych pedofilia stanie się niemal legalna, czy też „mniej nielegalna”.

Dotychczasowe prawo przewidywało, że dorosły nie może odbyć stosunku seksualnego z nieletnim pomiędzy 14 a 17 rokiem życia, ale jeśli ten akt jest „tradycyjny” to od sędziego zależy, czy dorosły zostanie zarejestrowany jako przestępca seksualny, o ile nie niej straszy niż o 10 lat od nastolatka.

To miało chronić m.in. nastolatków z których jedno ma np. 19 lat, a drugie 16. Jeśli jednak chodziło o „nietradycyjny” akt seksualny – np. oralny, albo oralny, wtedy taki dorosły wpisywany jest obowiązkowo do rejestru przestępców seksualnych.

Według senatora stanowego Scott Wiener takie prawo dyskryminuje osoby LGBT, bo one najczęściej nie odbywają „stosunków dopochwowych”. „Prawo o rejestrowaniu przestępców seksualnych jest dysproporcjonalnie wymierzone w młodych ludzi LGBT, gdyż oni zazwyczaj nie podejmują dopochowych stosunków seksualnych. Rejestr przestępców seksualnych w Kalifornii nadal posługuje się przestarzałymi rozróżnieniami, że w jakiś sposób seks oralny jest gorszy niż seks waginalny” – oznajmił Wiener, który przeprowadzał zmiany prawa i był ich sprawozdawcą w stanowym Kongresie.

Krytycy przepisów chcieli jednak, by tych którzy dopuszczali się „tradycyjnych” stosunków z nieletnim także rejestrować jako przestępców seksualnych. Tymczasem wszystko poszło w odwrotna stronę. Teraz ma być tak, że jeśli różnica wieku pomiędzy nieletnim, a dorosłym jest mniejsza niż 10 lat to niezależnie od tego jakiego aktu seksualnego dokonano nie ma obowiązku wpisywać dorosłego do rejestru przestępców seksualnych. Jeśli gubernator Kalifornii podpisze nowe prawo to będzie to oznaczało, że 24-letni mężczyzna, który odbędzie stosunek analny z 14-letnim chłopcem nie musi być rejestrowany jako przestępca seksualny.

Oddzielną sprawa jest oczywiście sam wyrok sądu za podobny czyn. Tak, czy owak prawo chroniące dzieci przed pedofilami zostało po raz kolejny rozszczelnione i chyba nikt nie przypuszcza, że lobby LGBT na tym poprzestanie.