„Nie jesteście prawicą”. Stanowcza odpowiedź narodowców na lewackie tezy szefa PiS-owskiej młodzieżówki [VIDEO]

W ubiegłym tygodniu na łamach tygodnika „Do Rzeczy” ukazał się wywiad z szefem Forum Młodych PiS Michałem Moskalem. Szef partyjnej młodzieżówki przedstawił progresywne tezy i przekonywał, że zamiast iść na wojnę kulturową z lewicą. Narodowcy postanowili odpowiedzieć spotem z hasztagiem „Nie jesteście prawicą”.

Michał Moskal wśród najważniejszych wyzwań, jakie obecnie stoją przed władzami Polski, wymienił m.in. ochronę zwierząt czy równouprawnienie w zakresie płac dla kobiet. Padł także postulat walki z przemocą w rodzinie.

Ponadto, zdaniem Moskala, wojna kulturowa z lewicą nie ma sensu, a „ideologiczne podziały” nie są ważne. PiS ma bowiem zmieniać się wraz z przepoczwarzaniem się naszego biednego kraju. I to w nurcie wyznaczanym przez globalne korporacje.

„W odpowiedzi na wywiad przewodniczącego Forum Młodych @pisorgpl i szefa biura Jarosława Kaczyńskiego @Michal_Moskal, nagraliśmy z naszym byłym działaczem Kol. @MiskoMarek krótki spot. Będziemy go udostępniali z hasztagiem #NieJesteściePrawicą” – napisała na Twitterze Młodzież Wszechpolska.

W spocie Młodzieży Wszechpolskiej zestawiono postulaty Moskala z rzeczywistością.

– Więc mówisz, że wojna kulturowa nie istnieje – słyszymy. Chwilę później na ekranach pojawia się Michał Sz. vel Margot dowodzący jedną z tęczowych manifestacji. W materiale pokazano także fragment napaści na kierowcę furgonetki pro-life oraz sprofanowany przez wyznawców ideologii LGBT obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.

W spocie pojawił się także wątek postulowanego przez szefa młodzieżówki PiS ekologizmu. Przytoczono m.in. przykład podręcznika do historii, w którym Greta Thunberg została zrównana ze św. Joanną d’Arc.

– Więc mówisz, że zgadzasz się na to, żeby jednym podpisem zniszczyć życie tysiącom rolników, którzy na swoje nieszczęście zajmują się tym, czego ideolodzy nowej lewicy nie uważają za stosowne (…) Zostawić własnych rodaków z setkami milionów długów. To proste dla kogoś, kto nie wie czym jest ciężka praca – słyszymy dalej.

– Więc mówisz, że kurczowe trzymanie się wartości jest mało istotne. Co jest więc istotne? Stanowiska, kariera, dobre słowo lewicowych aktywistów? To jak klepią was po plechach? Nie dajcie się zwieść farbowanym lisom – skwitowali narodowcy.

Na końcu pada hasło skierowane do działaczy PiS: „Nie jesteście prawicą”.

W odpowiedzi na wywiad przewodniczącego Forum Młodych @pisorgpl i szefa biura Jarosława Kaczyńskiego @Michal_Moskal, nagraliśmy z naszym byłym działaczem Kol. @MiskoMarek krótki spot. Będziemy go udostępniali z hasztagiem #NieJesteściePrawicąhttps://t.co/8RBW7Lo9Zl pic.twitter.com/fHWPCxCjmX — Młodzież Wszechpolska (@MWszechpolska) September 1, 2020

Źródła: Twitter/Do Rzeczy/nczas.com