Postępy postępu. Pięć szkół w socjalistycznym mieście Rennes ma już neutralne płciowo boiska szkolne

W rządzonym przez socjalistów francuskim mieście Rennes ogłoszono z dumą, że nowy rok szkolny w pięciu placówkach rozpoczęto z terenami sportu i rekreacji przerobionymi na „neutralne płciowo” place zabaw i gier.

Taki trend zamieniania dawnych boisk w przestrzenie bez podziału na płeć dotyczy całej Francji. Tam, gdzie rządzi lewica, zjawisko przyspiesza. Przeróbki terenów przyszkolnych mają służyć lepszemu podziałowi przestrzeni dla chłopców i dziewcząt z wykluczeniem tradycyjnych podziałów na zainteresowania według płci.

Oznacza to m.in. koniec centralnej pozycji tradycyjnych boisk do gier zespołowych. Za to będzie więcej zieleni i ogródków „bardziej dostosowanych do zmian klimatycznych”.

„Przestrzeń rekreacyjna nie może być już zredukowana do dużego asfaltowego boiska do piłki nożnej z chłopcami grającymi pośrodku i bawiącymi się wokół niego dziewczynkami. Te czasy się skończyły” – mówi mer Rennes Nathalie Appéré. Znana między innego z tego, że przegoniła z miasta etap kolarskiego Tour de France. Uznała, że to wyścig zbyt „seksistowski” (poszło o hostessy na podium).

Dlatego przeprojektowano place zabaw na razie w pięciu szkołach w regionie Rennes. Od 1 września uczniowie dwóch szkół podstawowych i trzech koledżów w metropolii Rennes odkryli „nowe przestrzenie” wokół swoich placówek.

W ramach „walki ze stereotypami płci” jeśli jeszcze zastali swoje boiska, to przeniesiono je w kąt. Centralnie utworzono tereny zielone i zainstalowano ławki tworząc „wyspy świeżości”. Do tego powstały „neutralne płciowo” place zabaw dla młodszych. Armelle Billard, radna ds. „równości”, chwali, że to „miejsca spotkań, w którym dzieci bez podziału na płeć uczą się żyć razem”.

Demain c'est la #RentreeScolaire avec un nouveau chemin magnifique vers l’école @ETregain dans le quartier populaire de #Maurepas. Rdv à 8h30 pour l’accueil des élèves et pour répondre aux questions éventuelles. #éducation #Rennes et merci à @GuillaumitM @KeurEskemm Grpas. pic.twitter.com/zOOKumgv9h — Priscilla Zamord (@PriscillaZamord) August 31, 2020

Źródło: 20 Minutes/ VA