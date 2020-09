Pracownica Bill Gatesa zrezygnowała z funkcji. „Jego projekt zagraża swobodom obywatelskim”

Elizabeth Renieris, która była doradcą technicznym projektu ID2020 czyli realizacji pomysłu Billa Gatesa o stworzeniu „paszportu biometrycznego”, który ma dostarczyć tożsamość cyfrową miliardom ludzi, zrezygnowała ze swojego stanowiska.

W projekt ID2020 zaangażowane są koncerny farmaceutyczne i Światowy Sojusz na Rzecz Szczepień i Uodporniania GAVI (Global Alliance for Vaccinations and Immunisation) Billa i Melindy Gatesów. Renieris zrezygnowała, bo jest zdania, że „paszport biometryczny” jest zagrożeniem dla swobód obywatelskich.

Wprowadzenie takiej formy dokumentu zakłóci prywatność ludzi, wolność zrzeszania się, zgromadzeń i przemieszczania się, co przełoży się nadszarpnięcie praw człowieka i swobód obywatelskich.

Z kolei dyrektor wykonawcza ID2020 Dakota Gruener wydała oświadczenie, w którym tłumaczyła, że to rozwiązanie technologiczne nie będzie panaceum na tzw. pandemię.

„Konsekwentnie twierdzimy, że technologii nie należy postrzegać jako panaceum, jeśli chodzi o rozwiązanie tej pandemii. Rozwiązaniom technologicznym muszą towarzyszyć solidne, dopasowane do celu ramy zaufania oraz działania legislacyjne i regulacyjne, aby zapewnić ich etyczne wdrożenie i przejrzystość. Powinny być one opracowane w drodze otwartego i integracyjnego procesu publicznego, który obejmuje wybranych urzędników, urzędników zdrowia publicznego, technologów, pracodawców oraz sprawiedliwość społeczną i obrońców cyfrowego prawa do prywatności” – czytamy.