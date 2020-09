Referendum w sprawie 5G? „Absurdalny wyścig w otchłań” [VIDEO]

Polityk lewicowej partii France Insoumise (LFI) François Ruffin zaproponował zorganizowanie referendum w sprawie 5G. W tym celu chce instalowania specjalnych urn „przy wyjściu z lokali wyborczych” w czasie głosowania w wyborach departamentalnych i regionalnych. Są one zaplanowane na wiosnę przyszłego roku.

Według tego deputowanego byłoby dodatkowe głosowanie-konsultacje. Technologia 5G budzi we Francji duże polemiki, dochodziło do niszczenia anten, a w kilku przypadkach nakazywano anwet demontaż anten, które rozlokowano z naruszeniem prawa.

Po okresie „zamrożenia” związanego z pandemią koronawirusa temat wraca na „długą i gorącą listę społecznych rewindykacji”. Część opozycji, głównie lewica, jest zdecydowanie przeciwna wdrażaniu systemu 5G zaplanowanego do końca tego roku.

Podnosi się argumenty szkód środowiskowych i społecznych. Wiceszef LFI François Ruffin, snie tylko sprzeciwia się projektowi, ale chce zorganizowania obywatelskiego referendum zorganizowanego samodzielnie przez Francuzów, bez udziału państwa.

Jeśli nie zorganizują tego wasze merostwa, dlaczego nie zorganizujecie tego sami? – pyta deputowany. Propozycja padła w czasie wiecu przeciw eksperymentom 5G na stacji Lyon Part-Dieu.

Ruffin mówił: „Przez długi czas istniał związek między postępem technologicznym i ludzkim. Dziś nie jest to wcale oczywiste. Możemy odnieść wrażenie, że czasami postęp technologiczny obraca się przeciwko ludziom. To jeden z powodów, dla których potrzebna jest demokratyczna akceptacja przy wdrażaniu nowych technologii”.

W wywiadzie dla „Le Figaro” pod koniec czerwca sekretarz stanu Agnès Pannier Runacher też odwoływała się do ekologii i chwaliła, że ​​„5G jest bardziej energooszczędne”. Dodała, że Francja jest w tej technologii znacznie opóźniona wobec europejskich sąsiadów.

Dla François Ruffin jest to jednak „absurdalny wyścig w otchłań”. Dlatego deputowany LFI oskarża rząd o chęć wykorzystania 5G do atomizacji społecznej i „izolacji” Francuzów. Lewica walcząca z „postępem” to jednak paradoks, jeśli nie nowość naszych czasów…

The French far-left wants to organize a referendum on 5G deploymenthttps://t.co/k9AJRKCspO — Antonio Barroso (@abarrous) September 3, 2020

Début de la réunion publique, Place Guichard (3e arrondissement de #Lyon), avec François #Ruffin, venu notamment exposer son refus de la 5G pic.twitter.com/bjYJ3QeoO2 — Radio Scoop Infos (@RadioScoopInfos) September 2, 2020

Źródło: Le Figaro