Republikański polityk chce odciąć zasiłki dla bezrobotnych skazanym zbirom z Antify

„Zbiry z Antify napadają na cierpiące społeczności, przerywając pokojowe protesty i pozostawiając po sobie przemoc, grabieże i wandalizm. Zamienili Milwaukee, Seattle i Portland w strefy wojny, a teraz przenoszą chaos do Kenosha w stanie Wisconsin. Kto wie, która społeczność będzie następna? Dzięki zwiększonym zasiłkom federalnym podatnicy płacą bezrobotnym buntownikom, którzy niszczą nasze społeczności” – stwierdził Jim Banks. Oświadczenie polityka cytuje Washington News.

Jak dodał, „musimy odciąć finansowanie i sprawić, by poczuli pełne konsekwencje finansowe swoich działań”.

Złożona przez Banksa „Ustawa o poparciu dla pokojowego protestu” zakłada ponadto, że uczestnicy zamieszek będą „odpowiedzialni finansowo za koszty federalnej policji”.

– Jeśli zostałeś skazany za przestępstwo, które spowodowało, że więcej sił i funkcjonariuszy organów ścigania zajęło się nim, być może powinieneś to zapłacić – stwierdził Banks w rozmowie z WIBC-FM w Indianapolis.

Republikańskiego polityka do złożenia ustawy miały skłonić wydarzenia, które rozegrały się w ubiegły czwartek po jednym z przemówień Donalda Trumpa. Wówczas najprawdopodobniej jeden z członków Antify zaatakował starszą parę, która wcześniej wysłuchała przemówienia prezydenta USA. Jim Banks przedstawił projekt ustawy już w piątek.

Hey @SpeakerPelosi, these are my constituents. They are good people.

If you told these mobs to stop, I have a feeling they would … https://t.co/l5qIT52XM4

