Seria niewygodnych pytań. Dr Basiukiewicz dopytuje resort zdrowia o epidemię koronawirusa

W związku z mniemaną pandemią koronawirusa dr Paweł Basiukiewicz skierował do Ministerstwa Zdrowia szereg pytań. Dotyczą one zakażenia lub choroby wywołanej przez SARS-CoV-2.

Wokół statystyk związanych z koronawirusem pojawia się wiele wątpliwości. Wiele jednak wskazuje na to, że wprowadzone obostrzenia są niewspółmiernie wielkie w stosunku do rzeczywistego zagrożenia.

W liście do resortu zdrowia dr Basiukiewicz zapytał czy posiada on informacje na temat średniej wieku zmarłych na Covid-19 bez rozpoznanych chorób współistniejących. Lekarz pytał również czy wykonywane były – nawet lokalnie – badania seroprewalencji swoistych dla SARS-CoV-2 przeciwciał oraz czy ministerstwo dysponuje takimi danymi dla polskiej populacji.

Kolejne pytanie dotyczyło tego czy resort posiada informację na temat odsetka osób rzeczywiście zakażonych w populacji Polski ma potwierdzone rozpoznanie zakażenia koronawirusem badaniem PCR. „Czy posiadają Państwo informację jaka jest średnia czułość badania (pobranie wymazu PCR) w warunkach Polski? Jaki odsetek to wymazy z gardła, jaki z nosogardła, jaki to plwocina, a jaki to popłuczyny oskrzelikowo pęcherzykowe?” – dopytywał Basiukiewicz.

Padło także pytanie o odsetek osób zdiagnozowanych jako osoby zakażone, które w rzeczywistości są zdrowe, ale z wynikiem fałszywie dodatnim. Lekarz dopytywał również o odsetek osób zdiagnozowanych jako zakażone, ale bez objawów i przebywających w izolacji.

„Czy posiadają Państwo badania i analizy, na podstawie których podejmowane są decyzje dotyczące kwarantanny i izolacji osób z kontaktu lub osób zakażonych? Kto jest autorem tych analiz?” – czytamy w piśmie do resortu zdrowia.

Dr Basiukiewicz zapytał również, czy ministerstwo rozważa zmianę rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 roku w punktach dotyczących nakazu zgłaszania, izolacji i przymusowej kwarantanny osób z podejrzeniem zakażenia, zakażeniem SARS Cov-2 lub z kontaktu.

