W USA szczepienia na Covid-19 już od 1 listopada? Wybory prezydenckie będą dwa dni później

Stany Zjednoczone przygotowują się do dystrybucji szczepionki przeciwko Covid-19. Ma to nastąpić jeszcze w tym roku, na początku listopada, kiedy odbędą się także prezydenckie wybory.

Departament Stanu ds. zdrowia rozesłał już list do gubernatorów stanowych. Prosi o przygotowanie się do dystrybucji szczepionki na koronawirusa, na dużą skalę, od początku listopada. Media zwracają uwagę, że szczepienia rozpoczęłyby się tuż przed wyborami prezydenckimi.

Amerykańskie Centra Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC) „pilnie” prosi, aby władze stanowe uczyniły wszystko, co konieczne, by centra przyszłych szczepień były w pełni funkcjonalne do 1 listopada 2020 r. List podpisał dyrektor CDC Robert Redfield.

Wygląda na to, że ​​wyścig o szczepienia toczy się na pełnych obrotach. W USA, kraju tak mocno dotkniętym kryzysem zdrowotnym, dochodzi jeszcze tak ważny aspekt polityczny.

Prezydent Donald Trump ubiega się o reelekcję w wyborach 3 listopada. Zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że Stany Zjednoczone będą miały szczepionkę jeszcze „w tym roku”. Chociaż kilka laboratoriów prowadzi badania kliniczne szczepionek, to wielu badaczy było sceptycznych do tej zapowiedzi.

Dochodzi nawet do tego, że poprawni politycznie zwolennicy wszelakich szczepień, teraz kwestionują, czy amerykańskie szczepienia przygotowywane na 1 listopada, czyli dwa dni przed wyborami, będą „skuteczne i bezpieczne”?

Opublikowany w „New York Times” dokument opracowany przez władze przedstawia trzy scenariusze działań w zależności od postępu „szczepionki A” i „szczepionki B” . Wydaje się, że odpowiadają one szczepionkom opracowanym przez firmy Pfizer i Moderna. Rząd zamówiły już w tych firmach miliony dawek.

W scenariuszach przewidziano procedury dla władz lokalnych. Dotyczą one m.in. warunków przechowywania szczepionek, czy kolejności szczepień (w pierwszej kolejności personel medyczny).

Źródło: Le Parisien/ Reuters