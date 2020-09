Amerykańskie bombowce strategiczne nad Ukrainą. Po raz pierwszy w historii

Tydzień temu cztery maszyny B-52 latały nad Europą, a dwa nad Ameryką Północną. Wszystko w ramach długo planowanych ćwiczeń o nazwie „Allied Sky” (Sprzymierzone Przestworza). Podniebnym kolosom towarzyszyło 80 samolotów myśliwskich.

Teraz dwa z Boeingów B-52 zmienią swoją lokalizację i z Polski polecą na Ukrainę. Amerykanie regularnie posyłają swoje maszyny w różne zakątki świata.

Ten jest o tyle ważny, że mocno zwróci uwagę Kremla. Obecność bombowców strategicznych mocarstwa, które od dziesięcioleci postrzegane jest jako największy przeciwnik Rosji, będzie z pewnością bacznie kontrolowana.

2x 🇺🇸 #USAF Boeing B-52H Stratofortress entering the territory of Ukraine from Poland.

2 US B52s (JULIA51 and JULIA53) flying over the Kherson Oblast near Crimea https://t.co/qHWeNq7Dfj via @Archer83Able #Ukraine pic.twitter.com/gPWfc1G9H9

— Liveuamap (@Liveuamap) September 4, 2020