Jakieś eko-dzieciaki pozwały Polskę i 32 inne państwa do Strasburga. Obwiniają nas o… pożary lasów w Portugalii

6-osobowa grupa portugalskich nastolatków i dzieci zaskarżyła 33 państwa europejskie – w tym Polskę – do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu. Oskarżają nas m.in. trawiące Portugalię pożary.

Jedną z pozywających jest Catarina Mata – taka portugalska Greta Thunberg. Według niej Polska i 33 inne państwa przyczyniają się do ocieplenia klimatu, a tym samym przyczyniły się pośrednio do regularnie pustoszejących Portugalię pożarów lasów.

– Boję się już na samą myśl, że fale upałów, które w ostatnim czasie odczuliśmy, to zaledwie początek. Nie mamy już wiele czasu, […] aby zmusić rządy tych państw do należytej ochrony osób takich jak my – mówi Mata.

Dzieci, które złożyły rzeczony pozew pochodzą właśnie z tych obszarów Portugalii, które rokrocznie trawione są pożarami – z dystryktu Leiria.

Najprawdopodobniej za dziećmi stoi międzynarodowa organizacja GLEN (Global Legal Action Network), która niby „w ich imieniu” złożyła pozew w Strasburgu.

Poza państwami członkowskimi UE Mata i jej koledzy i koleżanki pozwali również Rosję, Szwajcarię, Ukrainę, Norwegię, Turcję oraz Wielką Brytanię.

Źródło: PAP, nczas.com