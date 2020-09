Konfederacja apeluje o blokadę Nord Stream 2. „Gazociąg Ribbentrop-Mołotow” [VIDEO]

W piątek przed niemiecką ambasadą w Warszawie Konfederacja zaapelowała, żeby rząd Angeli Merkel zablokował budowę Nord Stream 2.

– Apelujemy o to, żeby gazociąg szkodliwy dla interesów Polski i całego regionu, w naszym przekonaniu szkodliwy również dla dobrze pojmowanych interesów długofalowych Republiki Federalnej Niemiec, został zablokowany, bo wiemy, że jego realizacja trwa – mówił prezes Ruchu Narodowego i polityk Konfederacji Robert Winnicki.

W liście skierowanym do ambasadora RFN w Polsce Robert Winnicki apelował o „podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do zablokowania budowy gazociągu Nord Stream 2”.

„Projekt budowy drugiej nitki gazociągu jawnie godzi w długofalowe polskie i niemieckie interesy, bezpieczeństwo energetyczne państw regionu oraz całej Europy. Nord Stream 2 stanowi sprzeniewierzenie się zasadom solidarności i współpracy państw Unii Europejskiej” – podkreślił.

„Uzależnienie od jednego dostawcy będzie w przyszłości wykorzystywane do wpływania na decyzje polityczne państw odbiorców. Federacja Rosyjska wielokrotnie udowodniła, już że nie waha się sięgnąć po takie metody” – zaznaczył polityk Konfederacji.

Wskazał również, że „realizacja projektu Nord Stream 2 negatywnie wpłynie na budowę w Europie nowej infrastruktury gazowej, dywersyfikującej dostawy surowca energetycznego”.

Winnicki zwrócił uwagę, że niemiecki rząd wielokrotnie w minionych latach powoływał się na zasadę solidarności wewnątrz UE w relacjach z władzami Polski. „Właśnie solidarność unijna nie powinna dopuszczać możliwości realizacji projektu Nord Stream 2” – napisał.

Polityk Konfederacji przypomniał także słowa poprzedniego szefa Komisji Europejskiej. „Europa powinna odejść od Rosji, jako głównego dostarczyciela energii” – mówił Jean-Claude Juncker, prezentując strategię energetyczną dla Unii Europejskiej. „Dzisiaj Niemcy w tym obszarze prowadzą zupełnie inną politykę, godzącą w sens istnienia europejskiej Wspólnoty” – skwitował Winnicki.

Krótkofalowa perspektywa

Polityk Konfederacji ocenił, że niemieckie władze „mają tę rzecz bardzo dobrze przemyślaną i od lat konsekwentnie ją realizują”.

– To, co my dzisiaj robimy tutaj pod ambasadą, co robimy tym pismem, to jest jakiś kamyczek. Kolejne wywarcie presji na Republikę Federalną Niemiec. Nie mamy złudzeń, co do tego, że rząd w Berlinie ma bardzo dobrze skalkulowany swój własny interes. W naszym przekonaniu jednak krótko a nie długofalowy – mówił, podkreślając, że „chcemy wywrzeć presję”.

– Ta presja dzisiaj narasta, w związku chociażby z otruciem Nawalnego. Ta presja na rząd niemiecki, i zewnętrzna, ale i wewnętrzne ciśnienie w klasie politycznej niemieckiej. Dlatego postanowiliśmy, że należy również zadziałać. Należy wspomóc te głosy – dodał.

– Jest to stanowisko przytłaczającej większości Polaków, którzy wiedzą, że ten gazociąg, że ta inicjatywa jest – mówiąc językiem analogii historycznej – „rurociąg Ribbentrop-Mołotow”. To jest odtworzenie bardzo źle wróżącego, nie tylko Polsce, ale Europie Środkowo-Wschodniej, sojuszu, który to sojusz będzie uderzał bezpośrednio w interesy jednej z najważniejszych kwestii, które są w ogóle dzisiaj w przestrzeni publicznej, czyli suwerenności energetycznej państw – podkreślił.

Robert Winnicki zaapelował do polskiego MSZ, premiera i prezydenta o inicjowanie ofensywy politycznej blokującej budowę gazociągu. Jak podkreślił, Konfederacja jest gotowa wspierać realne działania rządu w tej sprawie.

