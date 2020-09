Kto wynalazł żarówkę? Joe Biden, kandydat Demokratów na prezydenta twierdzi, że murzyn

Joe Biden w czasie swego spotkania z wyborcami w Wisconsin powiedział, że trzeba na nowo napisać podręczniki historii. Stwierdził m.in, że trzeba do nich wpisać, że to czarnoskóry był wynalazcą żarówki.

Biden po miesiącach siedzenia we własnym domu i nierobienia kampanii wybrał się do Kenosha w stanie Wisconsin. Poszedł w ślady Donalda Trumpa, który był tam dwa dni wcześniej. To własnie tam policjanci postrzelili i ciężko ranili czarnoskórego, co wywołało kolejną falę zamieszek. Biden bardzo krytykował wizytę Trumpa w mieście twierdząc, że wykorzystuje on całe zdarzenie do celów kampanii. Po czym dwa dni później zrobił to samo.

W Kenosha miał spotkanie w kościele luterańskim, w parafii, której wierni to w większości czarnoskórzy. Tam postanowił zaznajomić ich z nową wersją historii. – Na Boga, dlaczego nie uczymy historii w naszych szkołach? – zaczął podniośle. – To czarny człowiek wynalazł żarówkę, a nie biały facet o nazwisku Edison. Ok? I tyle. Czy ktoś o tym wiedział?

Biden szukał byle pretekstu, by przypodobać się czarnoskórym, bo wyraźnie zaczyna tracić wśród mnich poparcie, które pozwoliłoby wygrać wybory. Według ostatnich sondaży Trump ma już 28 procent poparcia wśród czarnoskórych i wciąż jest na fali wznoszącej. W 2016 roku głosowało na niego 9% czarnoskórych. Teraz w sondażach ma poparcie aż trzy razy większe.

Według ekspertów, aby myśleć o zwycięstwie to każdy kandydat Demokratów musi mieć ok 80 procent poparcia wśród czarnoskórych. Demokraci wygrywają wybory prezydenckie dzięki głosom tej mniejszości. Wielkie poparcie czarnoskórych rekompensuje mniejszą liczbę głosów u białych Amerykanów.

Biden nie powiedział o jakiego czarnoskórego wynalazcę chodziło. Powiedział to tylko i wyłącznie po to, by się przypochlebić.

Czarnoskóry Lewis Latimer był wielkim wynalazcą i w 1882 roku udoskonalił żarówkę Edisona. Ale w żaden sposób nie można stwierdzić, że ją wynalazł. Świadczą o tym dokumenty patentowe. Ta kwestia jest poza sporem. Ale czego się nie robi dla wygrania wyborów? Można nawet na nowo pisać historię.