Margot trafi do „Star Treka”? Twórcy serialu stawiają na niebinarnych i transseksualnych bohaterów

15 października zadebiutuje trzeci sezon serialu „Star Trek”. Kultowa saga będzie tym razem promować postacie LGBT.

Widzowie dostaną dwóch nowych bohaterów. Będzie to niebinarna Adria i transseksualny Gray. W Adrię wcieli się niebinarna Blu del Barrio, a Graya zagra transseksualista Ian Alexander.

Welcome Blu del Barrio and @ianaIexander to the #StarTrekFamily! They will be playing Adira, Star Trek's first non-binary character, and Gray, Star Trek's first transgender character in #StarTrekDiscovery Season 3. Learn more about Blu in this @glaad Q&A: https://t.co/gd54tVl8p0 pic.twitter.com/WroJ32n7Cp

— Star Trek on CBS All Access (@startrekcbs) September 2, 2020