Ostatni z zaplanowanych trzech tuneli pod Alpami jest już gotowy. „Z Zurichu do Mediolanu w 3 godziny”

Pierwszym był otwarty w 2007 roku tunel Loetschberg. Drugim inwestycja z 2016 roku, czyli tunel Saint-Gotthard. Teraz dochodzi trzeci tunel położony w Ticino, na południu kraju.

To ostatni odcinek tzw. Nowej Linii Kolejowej przez Alpy (NLFA). Ma usprawnić transport towarów na osi kolejowej łączącej Rotterdam w Holandii z Genuą we Włoszech. Koleje mają w ten sposób przejąć dużą część transportu drogowego.

Tunel został oficjalnie oddany do użytku. Będzie w pełni operacyjny od grudnia. Ma także skrócić czas podróży pociągów pasażerskich. Podróż między Zurychem a Mediolanem (skrócona przez tunel Gottharda do 3 h 40 minut), będzie trwała 3 h 17 minut.

Transport transalpejski będzie też mógł używać dłuższych składów towarowych. Pociągi towarowe o długości 750 metrów, będą mogły przewozić do 2100 ton towarów. Dyrekcje kolei podkreślają korzyści dla środowiska.

Benvenuti – Welcome! The doors are open, the voltage increases. Today the official opening of the Ceneri Base Tunnel and the completion of the NRLA takes place. #Ceneri2020 #NEAT #NRLA #NFLA #Alptransit pic.twitter.com/ihF2Ygsq5e

— BAV – OFT – UFT (@bav_oft_uft) September 4, 2020