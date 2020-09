W listopadzie PiS się zmieni. Kaczyński zapowiada, a starzy działacze drżą o swoje pozycje

Jarosław Kaczyński szykuje na listopad dogłębną reorganizacją PiS. Nie podoba się to wielu starszym politykom, którzy stracą swoje pozycje na rzecz młodszych.

Już tej jesieni odbędzie się kongres Prawa i Sprawiedliwości, na którym m.in, wybrane zostaną nowe władze. Tu raczej nikt nie ma wątpliwości, że po raz kolejny prezesem partii zostanie Jarosław Kaczyński.

Nie oznacza to jednak, że nie zmieni się nic. Prezes Kaczyński chce zreformować PiS i ponoć nosi się z tym zamiarem od dawna.

Chodzi głównie o struktury terenowe. Na kongresie, który ma się odbyć 7 listopada Kaczyński ma zaproponować, by szefami struktury terenowych mogli zostawać tylko ci politycy, którzy nie pełnią żadnych funkcji w Warszawie lub w Parlamencie.

Innymi słowy Kaczyński chce, by w polityce PiS pojawiły się nowe twarze, w terenie działali „lokalsi”.

To niespecjalnie podoba się bardziej doświadczonym politykom PiS, którzy z okręgów wyborczych zrobili swoje prywatne latyfundia.

Nie oznacza to jednak, że Kaczyńskiemu marzy się decentralizacja. Wręcz przeciwnie – lokalnych liderów miałaby bezpośrednio zatrudniać central na Nowogrodzkiej.

Wszystkie te informacje pochodzą jedynie od anonimowych informatorów, których za języki ciągną różne media.

Ostatnio jednak Jarosław Kaczyński przyznał w Programie Pierwszym Polskiego Radia, że planuje zreorganizować Prawo i Sprawiedliwość.

– Plany są daleko idące, ale proszę wybaczyć, że ich jeszcze w tej chwili nie przedstawię. Mówię o reorganizacji partii, bo z różnych wydarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich lat, trzeba wyciągnąć wnioski. Czy kongres to przyjmie? Tego nie wiem. Jeśli przyjmie, to rzeczywiście będziemy mieli bardzo dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o przekształcenie naszej formacji. Później będą rozwiązywane problemy regionalne – także te personalne. To będzie niełatwe – powiedział Małgorzacie Raczyńskiej-Weinsberg prezes.

Źródło: Wirtualna Polska, Polskie Radio, nczas.com