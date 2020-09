W Luksemburgu prezerwatywy i wkładki domaciczne będą wkrótce objęte 100% zwrotem z Kasy Chorych

Wielkie Księstwo dofinansuje antykoncepcję z budżetu już od 2021 r. Bezpłatny dostęp do antykoncepcji miał być już od września tego roku, ale wejście w życie rozporządzeń opóźniła pandemia koronawirusa.

Finansowane z budżetu prezerwatywy i wkładki domaciczne to element umowy koalicyjnej partii, które wsparły powstanie nowego rządu premiera Xaviera Bettela. W umowie zawarto poszerzenie przepisów o ubezpieczeniu społecznym właśnie na środki antykoncepcyjne. Dodatkowo refundacja nie będzie już ograniczana wiekiem ubezpieczonego.

Na liście refundacyjnej są m.in. pigułki poronne „dzień po”, prezerwatywy męskie i żeńskie), wkładki domaciczne, środki plemnikobójcze, zastrzyki, plastry, krążki i wszystko co przemysł farmaceutyczny w tej domenie wymyślił. Do tej pory ubezpieczenie za takie środki refundowało do 80% kosztów zakupu.

„Postęp” w tej dziedzinie specjalnie nie dziwi. Premier to zadeklarowany gej i libertyn. W dodatku trudno posądzić tu Bettela o działania na swoją korzyść, bo on i jego partner przecież antykoncepcji chyba nie potrzebują…

VIENTOS DE CAMBIO 🏳️‍🌈

El primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, y la primera ministra de Serbia, Ana Brnabić.

La naturalidad de la imagen entusiasma, pero las dos parejas representan una excepción, apenas reservada a Europa: sólo 5 jefes de Estado son abiertamente LGTB. pic.twitter.com/UGLHFLxDfa — Lya Gonzalez (@LyaGonzalez1) September 14, 2019

Źródło: Ouest France