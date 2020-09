Izrael może świętować. Pierwsze państwo w Europie przenosi ambasadę do Jerozolimy

Oba działania są wynikiem dyplomatycznych starań Stanów Zjednoczonych, a deklaracje o ich przedsięwzięciu zostały podpisane w Białym Domu.

Oficjalnie rozmowy w USA dotyczyły normalizacji stosunków między Belgradem a Prisztiną. Sprawa Izraela została załątwiona „przy okazji”.

„To porozumienie zapewniło prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi zwycięstwo dyplomatyczne przed listopadowymi wyborami prezydenckimi i wspiera działania jego administracji na rzecz poprawy międzynarodowej pozycji Izraela” – pisze „The Times of Israel”.

Trump pogratulował na Twitterze prezydentowi Serbii, Aleksandarowi Vučićowi, decyzji o przeniesieniu ambasady do Jerozolimy.

„Gratuluję prezydentowi Vuciciowi zapowiedzi przeniesienia ambasady Serbii do Jerozolimy do lipca. To odważne i historyczne posunięcie” – napisał amerykański prezydent.

Congratulations to @predsednikrs Vucic for announcing the move of Serbia’s Embassy to Jerusalem by July. It is a brave and historic move!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 4, 2020