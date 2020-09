Łukaszenka publikuje „rozmowę Berlina z Warszawą”. „Prezydent ma piękne wąsy i wykarmi kraj własną piersią”

Telewizja Państwowa Białorusi opublikowała, rzekomo przechwyconą przez białoruskie służby, rozmowę Berlina z Warszawą. Ma z niej wynikać, że „nie było otrucia Nawalnego”. Rozmówcy mimochodem mówią również o tym, jak wspaniały i zarazem trudny do rozpracowania dla Zachodu jest Aleksandr Łukaszenka.

Białoruska telewizja wyemitowała nagranie, którym tak straszył Aleksandr Łukaszenka. Już sama forma w jakiej je przedstawiono jest zabawna. Oryginalne dźwięki są tak wyciszone, że nie da się nawet usłyszeć akcentu rozmówców. Zamiast napisów jest głośny rosyjski lektor.

W rozmowie biorą udział… Mike z Warszawy i Nick z Berlina. Dlaczego rozmówcy mają anglosaskie imiona? To wiedzą chyba tylko ci, którzy tę rozmowę preparowali.

Same dialogi są sztywne, jakby żywcem wyciągnięte z amerykańskiego filmu sensacyjnego. Najpierw słyszymy na nagraniu, że Aleksiej Nawalny najprawdopodobniej wcale nie został otruty.

– Materiały w sprawie Nawalnego są gotowe. Oczekujemy wkrótce oświadczenia kanclerz – mówi Nick.

– Czy potwierdza się otrucie? – pyta Mike.

– Posłuchaj, Mike, w tym przypadku to nie takie ważne. Jest wojna, a w czasie wojny wszystkie metody są dobre – odpowiada Nick.

– Zgoda, trzeba przeszkodzić Putinowi we wtrącaniu się do spraw Białorusi, a najefektywniejszy sposób to pogrążenie go w problemach Rosji – oświadcza Polak.

Łukaszenka ma piękne wąsy i wykarmi kraj lewą piersią

Już do tego momentu jest śmiesznie, ale prawdziwy cyrk zaczyna się później. Polak i Niemiec zaczynają rozmawiać o tym, jak trudnym przeciwnikiem jest dla nich prezydent Łukaszenka.

Polak Mike mówi, że „prezydent okazał się twardym orzechem do zgryzienia”, a „[władze Białorusi- red.] są profesjonalne i zorganizowane, popiera je Rosja. Urzędnicy i wojskowi są wierni prezydentowi”.

Analityk Arciom Szrajbman komentuje tę rozmowę na Twitterze i nie może się nadziwić, że jest aż tak amatorsko przygotowana.

„To naprawdę ważny moment. Straciliśmy możliwość rozróżnienia degradacji [władz- red.] od soczystego kawału” – pisze.

„W ciągu minuty rozmowy Mike i Nick (dlaczego nie Bim i Bom?) rozmawiają w stylu (państwowej gazety – red.) + SB. Biełaruś Siegodnia+ i wypowiadają szereg informacji, będących na rękę Łukaszence. I jaki z niego twardziel, i jak wierni są mu urzędnicy i wojskowi, jak wygłupił się Zachód” – pisze inny analityk, Aleksandr Klaskouski.

Brutalniejsi od analityków są internauci. „- Mike, widziałeś jego wąsy?- O tak, są wspaniałe, do jasnej cholery. – Jak mówią u nas, w Warszawie – taki lider wykarmi każdy kraj lewą piersią – Silny gospodarz, od razu widać” – taki pomysł na kolejną przechwyconą rozmowę zamieścił w sieci jeden z użytkowników.

„Służba prasowa Łukaszenki zagroziła, że przechwyci jeszcze więcej rozmów, jeśli nie przestaniecie się śmiać z opublikowanego nagrania” – pisze ktoś inny na Twitterze.

Nie ustalano tego z Rosjanami

W Internecie hitem jest także nagranie, na którym widać jak Aleksandr Łukaszenka informuje rosyjskiego premiera o przechwyconej rozmowie. Wypisane na twarzy Michaiła Miszustina osłupienie ma być dowodem, że akcja nie była uzgadniana ze stroną rosyjską, a sam Miszustin już przeczuwa jakiej jakości nagranie spreparowali Białorusini.

Nagranie zostało już przekazane stronie rosyjskiej i kremlowscy specjaliści mają je zanalizować.

