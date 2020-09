Pedofilia w natarciu. Wizerunki dzieci wykorzystywane do produkcji lalek erotycznych

Producenci lalek erotycznych upodabniają je do dzieci. Kobieta odkryła, że jedna z takich seks zabawek do złudzenia przypomina jej małoletnią córkę.

Mieszkanka Florydy z przerażeniem odkryła, że jeden z reklamowanych na Amazonie modeli lalki erotycznej do złudzenia przypomina jej córkę. „Wysokiej jakości, jak żywe seksowne lalki dla mężczyzn” – zachęcano w reklamowym ogłoszeniu. „Zabawka” sprzedawana jest na Amazonie i w innych sklepach internetowych za 569 dolarów.

– Kiedy zobaczyłem tę, która wygląda dokładnie tak jak moja córka, kliknąłem na nią, a kiedy zobaczyłem twarz, pozy, po prostu nie mogłem w to wszystko uwierzyć – mówi kobieta przedstawiana jako Terri w rozmowie z lokalnym oddziałem stacji NBC. – Zaczęłam płakać. Byłem całkowicie zszokowana i wściekła.

Kobieta skontaktowała się z organizacją Boca Raton, Child Rescue Coalition, (CRC) która walczy z wykorzystywaniem seksualnym dzieci i udostępnia narzędzia internetowe pozwalające tropić pedofilii. Razem chcą doprowadzić do tego, by zakazano sprzedaży lalek dla pedofilów w całych Stanach Zjednoczonych.

– Nigdy nie wyobrażałem sobie, że będę walczyła o usunięcie lalek erotycznych z Internetu. Wiedziałam, że jest to najgorsza rzecz, jaka kiedykolwiek przytrafiła się mojej rodzinie, wiedziałam, że muszę coś zrobić – powiedziała Terri – Wiedziałam, że muszę zmienić ten szok w coś bardziej pozytywnego i zrobić to, co się da najlepszego w tej koszmarnej sytuacji.

Tylko w trzech stanach USA – właśnie na Florydzie gdzie mieszka, w Tennessee i w Kentucky sprzedaż takich lalek jest nielegalna.

Na razie nie wiadomo jak to się stało, że na podstawie wizerunku konkretnego dziecka zrobiono lalkę erotyczną. Prawdopodobnie posłużono się zdjęciami zamieszczonymi w mediach społecznościowych.

– To jest prawdziwe dziecko, które zostało wykorzystane, to nie jest hipotetyczna lalka, która została stworzona – mówi w reportażu NBC Carly Yoost, dyrektor generalna CRC. – Im bardziej drapieżnik konsumuje obrazy i filmy online przedstawiające dzieci, które są molestowane i kupuje lalki spełniające ich fantazje seksualne, tym bardziej prawdopodobne jest, że będzie brutalnie znęcać się nad prawdziwym dzieckiem – powiedział Yoost.

CRC chce, aby Kongres uchwalił federalne prawo zakazujące sprzedaży i kupowania dziecięcych lalek erotycznych