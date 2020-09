Sommer o wywiadzie Appelbaum z byłym agentem FBI: „Cała polska władza to obca agentura”

„Ciekawy tekst. Ciekawy, bo w sensie prezentowanym przez autorkę cała polska władza to obca agentura, chociaż na podstawie interesów a nie pisemnych zobowiązań. Pan Czaputowicz zdradził to zresztą niemal oficjalnie mówiąc, że nie kierował się interesem narodowym” – skwitował Sommer, po zapoznaniu się z treścią rozmowy między Appelbaum i byłym agentem FBI, opublikowanej na łamach „The Atlantic”.

Strzok twierdzi, że Trump prowadząc interesy w Rosji uwikłał się w układy z tamtejszą władzą i stał się zakładnikiem Kremla. Jako przykładu uległości wobec prezydenta tego kraju – Władimira Putina – wymienia m.in. wyprowadzenie (bez powodu – zdaniem byłego agenta) 11 tys. żołnierzy z Niemiec, wtórował rosyjskiej propagandzie nazywając Czarnogórę „bardzo agresywnym krajem”. Dalej przytaknął Appelbaum, która zwróciła uwagę, że prezydent USA nie wsparł ruchu demokratycznego na Białorusi i nie potępił zamachu na Aleksieja Nawalnego.

My interview with Peter Strzok, the FBI agent who led investigations into Clinton's email and the Trump campaign's links to Russia. His book, COMPROMISED, is published next week. https://t.co/UfoeTUJ96F

— Anne Applebaum (@anneapplebaum) September 4, 2020