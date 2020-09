Szczepionka Gatesa „ożywiła” polio w Afryce! Epidemia zagraża innym kontynentom. Teraz miliarder wziął się za remedium na koronawirusa…

Światowa Organizacja Zdrowia, która od dziesięcioleci próbuje zawalczyć polio w Afryce teraz musiała przyznać, że szczepionka finansowana przez Billa Gatesa, zastosowana w Czadzie, wywołała przypadki ostrego porażenia zdiagnozowane m.in. w sąsiednim Sudanie. Okazuje się, że zjadliwy patogen może wywołać epidemię w regionie, a nawet na całym świecie. „WHO ocenia, że ​​ryzyko dalszego międzynarodowego rozprzestrzeniania się cVDPV2 w Afryce Środkowej i Rogu Afryki jest wysokie” – czytamy w komunikacie organizacji, opublikowanym 1. września.

Sytuacja wydaje się jeszcze poważniejsza. Urzędnicy obawiają się, że wirus polio typu 2 pochodzący ze szczepionki, może przekroczyć granice kontynentu i rozprzestrzenić się na całym świecie.

„Choć brzmi to szokująco, to klęska Big Pharma nie jest czymś nowym. Po wydaniu około 16 miliardów dolarów w ciągu 30 lat na zwalczenie polio, międzynarodowe organizacje zdrowotne ‚przypadkowo’, ponownie wprowadziły tę chorobę do Pakistanu, Afganistanu, a także Iranu, ponieważ region Azji Środkowej został dotknięty zjadliwym szczepem polio wywołanym przez korporacyjny lek farmaceutyczny” – czytamy na portalu zerohedge.com.

Z kolei w 2019 roku etiopski rząd kazał zniszczyć 57 tys. doustnej szczepionki przeciwko polio typu 2, po tym jak choroba wróciła po zastosowaniu farmaceutyku.

„Należy zauważyć, że doustna szczepionka przeciwko polio jest wpychana ludności afrykańskiej przez Global Polio Eradication Initiative (GPEI), konsorcjum wspierane i finansowane przez Fundację Billa i Melindy Gatesów” – zwrócił uwagę autor tekstu na zaerohedge.com Tyler Durden. W tym punkcie należy przypomnieć o rzekomych planach depopulacji snutych przez Gatesa. To powinno zmartwić także przywódców zachodnich rządów.

Twórca Windowsa nie ogranicza bowiem swojej działalności do produkcji szczepionek w Afryce czy Azji. W dobie tzw. pandemii koronawirusa zaczął także finansowanie prac nad szczepionką przeciwko temu właśnie patogenowi. Nie jest więc wykluczone, że trafi ona do naszych żył.

„Obecnie pierwsza eksperymentalna szczepionka COVID-19 jest testowana na populacji afrykańskiej za pośrednictwem GAVI Vaccine Alliance , innej organizacji finansowanej przez Gates Foundation. Druga runda prób na ludziach ma zostać przeprowadzona w Afryce Południowej, zarządzanej lokalnie przez Uniwersytet Witwatersrand w Johannesburgu – kolejną instytucję finansowaną przez Gatesa” – wymienia Durden.

Sytuacja związana z polio w Afryce powinna dać do myślenia rządzącym, ale nie tylko, również zwykłym ludziom, którzy muszą dbać o swoją wolność, żeby każdy mógł decydować sam co ma trafić do jego organizmu, bez względu na to jaka „pandemia” pojawi się na świecie. Tym bardziej, że wypowiedzi Gatesa i porażka finansowanego przez niego programu szczepień przeciwko polio budzą bardzo duże wątpliwości.

Polio, czyli choroba Heinego-Medina, to ostre nagminne porażenie dziecięce, wirusowe zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego. Patogen rozprzestrzenia się drogą oralno-fekalną.

Źródła: zerohedge.com, who.int, apnews.com, NCzas.com