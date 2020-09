Szwecja, wybuchające granaty i kolejny gwałt na Europie

Szwecja, podsztokholmskie miasto Solna. Dwóch dorosłych mężczyzn więzi dwóch niepełnoletnich chłopców na cmentarzu. Chłopcy przez prawie dziesięć godzin są bici, torturowani i upokarzani. Mężczyźni siłą zmusili ich do rozebrania się, a następnie pobili ich i zgwałcili.

Ich piekło trwało wiele godzin, do czasu aż udało się krzykiem zaalarmować przechodniów. Sytuacja miała miejsce w ustronnym miejscu cmentarza. W pewnym momencie tortur chłopców wrzucono do wykopanego dołu. Jeśli kogoś ciekawi, dlaczego nastolatkowie nie próbowali uciec, odpowiedź jest niestety prosta. Obu specjalnie raniono nożem w nogi.

Kim byli oprawcy? Jak podaje portal rmx.news, powołując się na szwedzkie źródła (o sprawie pisał Aftonbladet i Nyheteridag), jeden z nich urodził się w Szwecji, a jego ojciec jest Tunezyjczykiem. Drugi jest imigrantem z Iranu. Obaj zwyrodnialcy, mimo młodego wieku, byli już wcześniej karani. Między innymi za podpalenie salonu samochodowego, kradzież i przestępstwa narkotykowe.

Granaty to codzienność

Warto dodać, że Solna jest jednym z tych szwedzkich miast, gdzie dochodzi do ataków z użyciem… granatów. Zjawisko przybrało wymiary na tyle poważne, że nawet wikipedia posiada odrębną stronę z wypisanymi przypadkami samych tylko ataków z użyciem granatów w Szwecji.

W rekordowym 2016 roku doszło do prawie 40 takich sytuacji, co daje nam ,,imponujący” wynik ponad 3 wybuchających w szwedzkich miastach granatów KAŻDEGO MIESIĄCA. Jak zaznacza na wstępie wikipedia: ,,ta kategoria przestępstw jest w Szwecji czymś zupełnie nowym. Drastycznie wzrosła też w ostatnich latach ogólna liczba eksplozji materiałów wybuchowych w Szwecji, cytuję: ,,W pierwszych trzech miesiącach 2019 roku doszło do 48 eksplozji”. Prosta matematyka wskazuje, że to częściej niż jeden wybuch co drugi dzień! Ach, gdybyśmy tylko mogli wiedzieć skąd się wziął taki nagły przyrost przestępczości w Szwecji, i z jakiej polityki to wynika…