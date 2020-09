Unia każe płacić za opakowania jedzenia na wynos? Niemcy lobbują za wprowadzeniem kaucji

Niemcy uznali, że restauracje produkują za dużo śmieci. Rozwiązaniem ma być kaucja za opakowania na wynos.

Pudełka po jedzeniu na wynos, w szczególności po pizzy, kłują w oczy niemieckie władze. Dlatego Niemcy rozważają wprowadzenie kaucji za opakowania.

Za kaucjami lobbują przede wszystkim władze samorządowe. To właśnie na nie spada sprzątanie i koszty z nim związane.

Według portalu „Deutsche Welle” koszty sprzątania np. parków ze śmieci piknikowiczów sięgają rocznie milionów euro. Np. ratusz w Norymberdze uważa, że „zalew kartonami po pizzy stał się symbolem wzrostu zaśmiecenia w czasach korony”.

A to dlatego, że pandemia koronawirusa sprawiła, że ludzie zamawiają częściej jedzenie do domu lub biura. A góra śmieci rośnie.

Skargi na rosnące góry śmieci z opakowań na wynos płyną też z m.in. Hamburga oraz Magdeburga.

– Przeprowadzone w całym kraju badania wykazały, że opakowania i plastik stanowią przynajmniej połowę wszystkich śmieci w przestrzeni publicznej, z czego ogromną część stanowią odpady po jedzeniu na wynos. Ich rozkład często trwa kilkadziesiąt lat, dlatego są szczególnie szkodliwe dla środowiska – przekonuje „Deutsche Welle”.

Oprócz kaucji pojawił się też pomysł niemieckiego ministra środowiska Svenja Schulze, który chce obciążenia jednostek odpowiedzialnych za dystrybucję tych opakowań większymi opłatami za zbieranie oraz recykling takich odpadów. Jeśli tak się stanie, to restauratorzy zapewne odbiją sobie te koszty na klientach.

Jeszcze innym pomysłem są opakowania wielokrotnego użytku. Ale te wzbudzają ostry sprzeciw restauracji, które wskazują, że to zniechęci klientów.

– Usługa jedzenia na wynos lub jego dostarczania opiera się na wygodzie. Idea opakowania wielokrotnego użytku jest wprawdzie ciekawa, ale trudna do zrealizowania. Trzeba by wówczas zastosować inny materiał. Karton ma krótką żywotność i mięknie pod wpływem gorąca. I co mieliby zrobić ze zużytymi kartonami sami restauratorzy? – powiedział członek niemieckiej kadry narodowej pizzermanów (Deutsche Pizza-Nationalmannschaft) Antonio Furnari.

Źródło: Deutsche Welle